Las familias del IES Triana mantienen el pulso a Educación: exigen recuperar las dos aulas suprimidas si superan los 30 alumnos por clase

El AMPA del IES Triana no va a cesar su lucha para recuperar las dos líneas eliminadas en 2º y 3º de la ESO el próximo curso. Los padres del centro convocaron una concentración para este lunes 13 de julio con el objetivo de denunciar públicamente el malestar ante la decisión de la Delegación Territorial de Educación de suprimir dos aulas de forma provisional por falta de alumnado. Victorio Cámara, presidente del AMPA, se ha referido a la reunión mantenida el pasado 2 de julio con la jefa del Servicio de Planificación y Escolarización, Inmaculada Sánchez-Cerrudo, para exigir a la representante que mantenga el supuesto compromiso verbal que adquirió con las familias: "Nos verbalizó que no haría uso del 10% adicional de ratio y no consideraría más de 30 alumnos por clase para conservar ambos grupos".

Ante este supuesto compromiso, el AMPA exige a la Delegación que en el caso de que se superen los 30 alumnos por aula se recuperen las aulas eliminadas y se mantenga la segunda línea de inglés en ambos cursos para que se pueda ofrecer plaza a las 11 familias que "se quedaron fuera durante el proceso de matriculación pro falta de plazas".

Familias y representantes de partidos políticos y sindicatos durante la concentración en el IES Triana este lunes. / El Correo

La sala de reuniones del instituto no estaba llena, la fecha no acompañaba, pero sí han acudido a la protesta representantes de distintas organizaciones para mostrar su apoyo a las familias del único instituto plurilingüe público del barrio. El ex alcalde y líder de la oposición, Antonio Muñoz, la diputada de Por Andalucía y madre de una alumna del centro, Esperanza Gómez, así como representantes de los sindicatos Ustea, Anpe, CCOO, CGT o Fampa.

"Esta decisión atenta contra el proyecto plurilingüe ya consolidado en el centro, sin competencia en el barrio, siendo muy demandado por las familias de Triana y de otras zonas de Sevilla", ha denunciado Cámara. Durante su intervención también ha alertado de que, la disminución de las aulas aumentaría las ratios reduciendo así un grupo por nivel, algo que "obligaría a duplicar el número de alumnado por aula, superando las ratios legales y comprometiendo la atención educativa plurilingüe así como en la atención del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo". Entre sus reivindicaciones, ha puesto el foco en que la decisión de suprimir aulas "deja fuera a alumnado que desea matricularse en nuestro centro, limitando el derecho de las familias a elegir una enseñanza pública plurilingüe".

La reivindicación de las familias y de las organizaciones llega semanas después de que el centro denunciara la pérdida de dos unidades para el curso 2026-2027, una decisión que rebaja la oferta de 90 a 60 plazas entre 2.º y 3.º de ESO. El instituto, único del barrio de Triana con una oferta plurilingüe de dos líneas de inglés y una de francés durante toda la Educación Secundaria, sostiene que el recorte pone en riesgo un modelo educativo consolidado y muy demandado por familias tanto del barrio como de otros puntos de Sevilla. De hecho, fuentes del centro alertaron a este periódico que, el recorte de aulas provocaría que alumnos que hasta ahora habían hecho el itinerario en inglés y que, por lo tanto, era su principal idioma, el próximo curso tendrían que hacerlo en francés por falta de aulas.

Las familias de los estudiantes insisten en que la supresión de las líneas perjudica un proyecto educativo que cuenta con programas de internacionalización como Erasmus+ y con la distinción Label France Éducation, además de una oferta de BachiBach que permite obtener una doble titulación española y francesa. Como consecuencia, consideran que la medida incrementará las ratios, dificultará la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y limitará el acceso a un centro público con alta demanda. Por ello, además de reclamar la recuperación de las líneas si se supera el máximo de 30 estudiantes por aula, han trasladado su petición al Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, al que solicitan su mediación para revertir la decisión de la Delegación.