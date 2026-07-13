Icónica Santalucía Sevilla Fest
Fatboy Slim comparte el escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest con la semifinal del Mundial
La Plaza de España acogerá este martes 14 de julio una jornada dedicada a la música electrónica y al fútbol, con sesiones de varios DJs, la retransmisión del partido entre España y Francia y la actuación del artista británico
La Plaza de España de Sevilla se convertirá este martes 14 de julio en una gran pista de baile y, al mismo tiempo, en una zona para seguir a la selección española. Icónica Santalucía Sevilla Fest combinará el concierto de Fatboy Slim con la retransmisión en directo de la semifinal del Mundial entre España y Francia.
La programación comenzará a las 19.30 horas y continuará hasta bien entrada la madrugada. Además del espectáculo del DJ y productor británico, previsto para las 23.00 horas, actuarán DJ Man, Lady Packa, DJ Killer, Jordi Slate, DJ Rasco y Legend DJs.
Horarios del concierto de Fatboy Slim en Icónica Santalucía Sevilla Fest
La música electrónica acompañará al público antes del partido, durante el descanso y después del concierto principal. Estos son todos los horarios anunciados por el festival:
- 19.30 horas: DJ Man
- 20.40 horas: Lady Packa
- 21.00 horas: semifinal España-Francia
- 21.50 horas: DJ Killer, durante el descanso
- 23.00 horas: Fatboy Slim
- 00.40 horas: Jordi Slate
- 01.20 horas: DJ Rasco
- 02.00 horas: Legend DJs
DJ Man será el encargado de abrir la jornada. El artista está considerado uno de los referentes de la evolución de la música electrónica en Andalucía desde finales de los años ochenta. A continuación actuará Lady Packa, pionera de la escena nacional con más de 35 años de trayectoria.
Dónde ver el España-Francia en la Plaza de España
A las 21.00 horas, las pantallas gigantes del escenario principal ofrecerán la retransmisión de la semifinal del Mundial entre España y Francia. El festival convertirá así el recinto de la Plaza de España en una gran zona de animación para la selección.
Durante el descanso del encuentro, en torno a las 21.50 horas, actuará DJ Killer, miembro de las productoras Satisfaxion y Nätural y uno de los nombres históricos del dance español.
El ambiente de Sevilla tendrá también proyección internacional. Según la organización, FOX Sports, cadena titular de los derechos internacionales del Mundial, realizará conexiones en directo con la Plaza de España durante el encuentro.
Fatboy Slim actuará a las 23.00 horas (si no hay prórroga)
Una vez terminado el partido llegará el momento central de la programación. Fatboy Slim subirá al escenario a las 23.00 horas -si no hay prórroga- con un espectáculo audiovisual que combinará música, imágenes y algunos de los grandes éxitos de su trayectoria.
Norman Cook, nombre real del artista, está considerado uno de los DJs y productores más influyentes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera ha actuado en escenarios como la Gran Muralla China, la playa de Copacabana de Río de Janeiro y algunos de los festivales más importantes del mundo.
Su concierto promete convertir la Plaza de España en una gran pista de baile al aire libre, dentro de una noche concebida como homenaje a la cultura electrónica.
La fiesta continuará después de Fatboy Slim
La programación no finalizará con el artista británico. A las 00.40 horas actuará Jordi Slate, cuyas sesiones combinan dance, bass music y sonidos electrónicos actuales.
A las 01.20 horas llegará el turno de DJ Rasco, productor andaluz con trayectoria internacional. Legend DJs cerrará la jornada desde las 02.00 horas.
Icónica reunirá así en una misma noche el fútbol, la música electrónica y uno de los conciertos más esperados de esta edición. Las entradas para asistir a la jornada se encuentran a la venta a través de los canales oficiales del festival.
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