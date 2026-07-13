La Junta de Andalucía declara a Constantina área en alerta por el virus del Nilo durante cuatro semanas

La Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) al municipio sevillano de Constantina, tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada por la Diputación de Sevilla en la localidad.

Se trata de la quinta localidad con detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma, tras declararse área en alerta el municipio almeriense de Pulpí, Torredonjimeno, en Jaén, y el municipio sevillano de Palomares del Río. También se detectó circulación en Benacazón, si bien esta última estuvo separada a más de 1.500 metros de zonas residenciales, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

La alerta se mantendrá durante un mínimo de cuatro semanas

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias: entomológica, animal y humana.

Además, implica activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería, para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Constantina permanecerá en alerta hasta el 10 de agosto

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 10 de agosto.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población, sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos. También deberá intensificar las medidas de información y sensibilización a la ciudadanía.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Constantina y a la Diputación de Sevilla.