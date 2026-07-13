El Medio Maratón de Sevilla 2026 cambia de fecha y presenta su nueva camiseta para 22.000 corredores

El Medio Maratón de Sevilla ha presentado oficialmente la camiseta que lucirán los 22.000 corredores en la línea de salida el próximo 29 de noviembre, tras el cambio de fecha. La prenda, diseñada por Runnek, nuevo patrocinador técnico de la prueba, combina innovación textil y una imagen estrechamente vinculada a la ciudad.

La esperada camiseta ha sido presentada de la mano de María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; junto con Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes; Aranza Gómez Guerrero, secretaria del Club Atletismo San Pablo; y Mateo Navajas, director de Create Deporte.

Presentación de la camiseta. / El Correo

La marca deportiva Runnek se convierte en esta edición en el patrocinador técnico de la prueba y ha desarrollado esta camiseta conmemorativa con los más avanzados materiales textiles ideales para la práctica del running y con un diseño que recoge una de las imágenes más icónicas de Sevilla: el Patio de Los Naranjos, con la catedral y la Giralda de fondo.

Inspirada en los monumentos de Sevilla

En la presentación, la delegada de Deportes, María Tena, ha destacado que “Sevilla, con sus monumentos históricos y edificios únicos en el mundo, invita a diseñar camisetas como ésta del Medio Maratón que estoy convencida de que los participantes en la prueba van a lucir con orgullo”.

La cita hispalense estrena nueva fecha y ubicación en el calendario deportivo de la ciudad y vuelve a batir todos los registros históricos de participación en una edición que presentará muchas novedades y mejoras.

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Un recorrido rápido para lograr grandes marcas

El medio maratón hispalense, que agotó los 22.000 dorsales disponibles hace meses, atrae a corredores de todo el mundo gracias a su recorrido, totalmente llano e idóneo para lograr grandes marcas o para cubrir sus 21.097 metros de la forma más asequible. Es uno de los medios maratones más planos de Europa con sólo 5 metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia.