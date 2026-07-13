Icónica Santalucía Sevilla Fest
Mora lleva su universo urbano y melancólico a la Plaza de España
El artista puertorriqueño cumplió este domingo en Icónica Santalucía Sevilla Fest con una propuesta que recorrió una trayectoria marcada por la experimentación, el romanticismo y los nuevos sonidos latinos
Mora trasladó este domingo su particular universo musical a la Plaza de España de Sevilla, escenario de una de las últimas citas de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El puertorriqueño protagonizó una noche dedicada al sonido urbano contemporáneo, con una propuesta en la que convivieron la intensidad, la emoción y el tono melancólico que caracteriza buena parte de su repertorio.
Gabriel Armando Mora Quintero repasó una trayectoria que lo ha situado entre las voces más destacadas de la nueva música latina. Su actuación permitió recorrer las distintas etapas de una discografía integrada por trabajos como Primer día de clases, Microdosis, Paraíso, Estrella y su álbum más reciente, Lo Mismo De Siempre.
Compositor, productor e intérprete, Mora ha construido una identidad propia mezclando bases urbanas, melodías íntimas y letras vinculadas al amor y al desengaño. Una fórmula que ha ampliado su audiencia más allá de Puerto Rico y que también lo ha convertido en colaborador habitual de figuras como Bad Bunny, para quien ha compuesto y coproducido varios temas.
La presencia de Mora reforzó además la vertiente latina y urbana de un festival que este verano ha reunido en Sevilla a artistas de estilos y generaciones muy diferentes. La noche confirmó el peso del puertorriqueño dentro de una escena que continúa transformando el sonido de la música popular internacional.
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