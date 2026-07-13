Una multa de 400€ y la reparación de la estatua de Curro: la Policía Local de Sevilla busca a los responsables del robo

La Policía Local de Sevilla ha abierto una investigación para esclarecer el responsable (o responsables) del robo de la estatua de Curro. Tal como ha informado el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, se están revisando todas las cámaras, tanto las públicas como privadas, con la intención de detectar quiénes lo hicieron, la intención detrás del robo y la motivación de tal acto de vandalismo. Tras la identificación, el cuerpo policial procedería a una denuncia.

Durante la madrugada del sábado al domingo se produjo el robo de la estatua de Curro que el Ayuntamiento de Sevilla había instalado hacía solo un mes en la Glorieta de la Barqueta en homenaje a la Exposición Universal de 1992. Tan solo unas horas después de que se diera el aviso de la desaparición de la figura, un usuario encontró la estatua a tan solo unos metros, abandonada a su suerte en una fuente seca. Tras lo sucedido, las redes sociales han estallado denunciando el vandalismo y la inseguridad de la zona. El propio alcalde, José Luis Sanz, condenó el acto vandálico en su cuenta de Twitter.

Un día después del robo, la Policía Local ha activado el procedimiento para dar con los responsables de este delito. "Ya tenemos un informe que ha hecho la Policía y que se le ha facilitado a la Gerencia de Urbanismo, que se va a personar, y la Policía Nacional con una denuncia por daños. Entre todo, vamos a ver si localizamos a los autores para que no se vayan de forma impune", ha denunciado el jefe de la Policía Local.

En el caso de que la denuncia prospere y se encontraran los autores de los hechos, se les cargaría los daños y el valor de reposición de la estatua de Curro. "Probablemente, ascienda a más de 400 euros, con lo cual será un delito menor, y estamos en ello, estamos investigándolo", ha reiterado Antonio Luis Moreno.

La repercusión, de lo ocurrido y, por lo tanto, la consecuencia que puede tener para los autores es que el daño causado deberán reponerlo, además de la multa económica. Por lo tanto, en caso de demostrarse la identidad del autor del delito menor de daño, el gasto que tuvo la Gerencia para colocar la estatua de Curro deberá ser asumido por el autor del robo.