Así es la nueva Guía de Servicios Sociales para Sevilla: ayudas, vivienda, empleo y una especial atención a los colectivos vulnerables

El Delegado de Derechos Sociales, José Luis García, junto con el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes la nueva Guía de Servicios Municipales en Materia Social. Un documento que aglutina toda la información sobre los recursos, programas y prestaciones que ofrece el Consistorio con el objetivo trazado de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales municipales.

Durante la comparecencia, celebrada en la Casa Consistorial, el edil ha dado a conocer el contenido de esta herramienta, cuya razón principal de ser, ha apuntado, reside en "que cualquier ciudadano pueda conocer de manera clara cualquier servicio del ayuntamiento en el momento en el que lo necesite". La guía recopila la oferta de atención social municipal y pretende mejorar el conocimiento de los recursos existentes entre la población sevillana, favoreciendo así una atención más accesible y cercana. Asimismo, el responsable del área social ha explicado cómo en este manual se recoge la red, en este caso del Centro de Servicios de Sociedad y Documentario, de programas dirigidos a personas mayores, infancia, familia, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, voluntarios, adicciones, pacientes de VIH, empleabilidad, emergencias sociales y cooperación, entre otras muchas actuaciones.

José Luis García en la presentación de la nueva Guía de Servicios para los Derechos Sociales / Ayuntamiento de Sevilla

"Si estamos aquí no es sólo para presentar la publicación, estamos aquí para reconocer el enorme trabajo que hay trasladado a estas páginas y que hacen todos los profesionales que están hoy presentando" "Quiero mandar mi agradecimiento a todos los servicios municipales que han participado en su elaboración" afirmaba el delegado. También aprovechaba para recordar todos los avances sociales alcanzados hasta ahora gracias a los planteamientos por parte de esta iniciativa, que ya cuenta con un largo recorrido: "Se ha producido un aumento de conexión, ha sido una revolución para muchas familias tener la oportunidad de acceder a alimentación básica y diaria, la comunidad, el formalismo social, el programa de mayores con los sevillanos centenarios en este caso, los programas Sevilla concilia y ÉFESO entre otros, el Centro de Atención Integral, la oficina de equipo de asimismo, también nuevamente dando los centros de empleo, o creando espacios los espacios seguros para la mujer y LGTBIQ+ como la Casa de la Mujer y otros muchos más servicios".

Catorce unidades de diferentes servicios sociales

El delegado ha invitado al estrado a los trabajadores técnicos de los 14 centros de servicios sociales en cuestión, quienes estaban presentes y han participado en la comparecencia para contar de primera mano cómo trabajan, cuáles son las metas trazadas y qué logros se pueden celebrar desde hoy. "Son la verdadera puerta de entrada a nuestro sistema de atención social y el primer apoyo de vida de sevillanos y sevillanas" aseguraba José Luis García. "Esta guía demuestra que para los distintos servicios, que trabajan de manera coordenada, el resultado siempre beneficia a la ciudadanía" "Nuestro objetivo es sencillo: que ninguna persona deje de recibir un recurso por desconocimiento o por no saber que existe. Que una familia sepa dónde acudir, una persona mayor conozca los programas a los que acceder, una persona con discapacidad encuentre fácilmente los apoyos existentes, una víctima de violencia, un joven, una familia vulnerable, o cualquier vecina o vecino obtengan el servicio que necesitan y que su Ayuntamiento puede poner a su disposición".

En esta línea, García aseguraba cómo la publicación nace como una herramienta útil para la ciudadanía, las ciudades sociales y otros profesionales, también para el propio personal municipal, reflejando la dimensión real de un trabajo que se desarrolla en áreas de derechos sociales, a veces de de forma silenciosa pero "absolutamente imprescindible" para construir una ciudad mucho más justa, inclusiva y solidaria.

En cuanto a la mujer, los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) seguirán siendo un servicio público gratuito. La reciente apertura de la Casa de la Mujer pone a dispisición de la ciudadanía sevillana una casa abierta y cercana a todas las mujeres de la capital andaluza, tratándose de un espacio donde encontrarse, participar, aprender, compartir experiencias y construir juntas una sociedad más igualitaria. Los proyectos psicoeducativos Miscelánea y Crisálida en los que se trabaja con madres y menores y de los que se obtienen resultados muy favorables. "Los menores aprenden a manifestar y entender lo que pasa" explicaba Amparo, coordinadora del departamento. Por su parte, en el proyecto Crisálida se presenta como principal pero también es una parte de la delegación y fomenta la inserción laboral a mujeres y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género. Una de las novedades que trae consigo esta guía trata de un taller de defensa personal enfocado a personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. En el mes de septiembre se comenzará con el mismo taller adaptados a mujeres. "Organizaremos también talleres sobre el trabajo de los teatros" concretaba Amparo.

En paralelo, se aseguraba también cómo están llevando a cabo el proyecto Educar en Igualdad: "Es un proyecto que lleva varios años en este Ayuntamiento" "Lo que se desarrolla en diferentes grupos a través de los colegios se trabaja después con las mujeres para la coeducación y la transmisión humanitaria de los niños", atajaba una trabajadora de la Unidad Social de Mujeres en el proyecto Quisalga. Como última novedad, se mencionaba la existencia de una aplicación móvil, aún en proceso de producción y que será lanzada en un corto periodo de tiempo, dedicada a mujeres víctimas de violencia de género para que puedan hacer uso de la misma y compartir sus experiencias con otras mujeres, consiguiendo así tejer una gran red de apoyo social y reciprocidad.

Desde el Departamento de Servicios Sociales y Especializados, también existen distintas secciones, programas, y funciones en las que se trabajan. Entre ello, más de noventa familias ya pueden beneficiarse de un plan que lucha contra la infravivienda, donde se trabaja de manera incansable para poder destinar una vivienda definitiva a un total de noventa familias actualmente. Por su parte, el Servicio de Emergencias Sociales cubre todas aquellas emergencias que no alcanzan a atender campos más específicos, como bien pueden ser polícías, sanitarios o bomberos. "Desde hace un par de años el servicio ha formado 226 profesionales físicos de plantilla, a día de hoy son 160 como profesionales de sustitución. Así que nada, es un servicio bastante agudo" apuntaba su coordinadora.

En el Centro para personas sin hogar del Paseo Juan Carlos I, personas e situación de calle pueden acceder a duchas externas, servicios de aseo y toda la ropa y calzado que necesiten los 365 días del año en un horario de 9 a 10 y media. Así mismo, por ahora se ofrece asistencia y acompañamiento a diez mujeres y diez hombres con larga trayectoria sin hogar y que no encajan en otros programas o recursos debido a su temporalidad en la calle.

Con la presentación de esta nueva guía de servicios, el Ayuntamiento de Sevilla pretende reunir en un único documento la total oferta de recursos sociales municipales, facilitando que la ciudadanía conozca de forma sencilla los servicios a su alcance y cómo acceder a ellos. Más allá del lanzamiento de esta guía, el verdadero desafío será que la información llegue a quienes más la necesitan. El documento aspira a convertirse en una herramienta de consulta cotidiana tanto para la ciudadanía como para entidades sociales y profesionales, en un contexto en el que el acceso a los recursos públicos depende, en muchas ocasiones, de conocer que existen. La futura aplicación para víctimas de violencia de género o la incorporación de nuevas iniciativas dirigidas a distintos colectivos reflejan, además, la voluntad del Ayuntamiento de mantener la guía como un instrumento vivo, abierto a la incorporación de nuevos servicios y adaptado a las necesidades sociales que vayan surgiendo. La guía estará disponible de manera on-line y totalmente gratuita a partir de mañana en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.