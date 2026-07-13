Nuevos cortes de tráfico por las obras del tranvibús: Puñonrostro quedará parcialmente cerrada durante un mes

Las obras del tranvibús de Sevilla provocarán nuevos cambios en la circulación en el entorno del casco histórico. A partir del próximo miércoles 15 de julio está previsto el corte parcial al tráfico de la calle Puñonrostro, en el Casco Histórico, una medida que se prolongará durante un periodo estimado de un mes.

La restricción se produce con motivo del avance de las obras del carril bus segregado para el sistema BTR, correspondiente al tramo comprendido entre la estación de Santa Justa y la Plaza del Duque.

Un carril abierto para acceder al centro

Durante el desarrollo de los trabajos quedará habilitado el carril izquierdo de la calle Puñonrostro, que permitirá el acceso de los vehículos al casco histórico de Sevilla.

El corte afectará parcialmente a la circulación en una de las principales entradas al centro desde el entorno de la Puerta Osario, por lo que se establecerán diferentes recorridos alternativos para distribuir el tráfico por las calles próximas.

Variaciones de tráfico por las obras del tranvibús en Puñonrostro. / El Correo

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Itinerarios alternativos para el tráfico

El tráfico general que pretenda acceder al centro podrá utilizar tres itinerarios alternativos:

Muro de los Navarros, Valle, Verónica, Butrón, Gallos y Matahacas .

. Gonzalo Bilbao, Puñonrostro por el carril izquierdo, Valle, Verónica, Butrón, Gallos y Matahacas .

. María Auxiliadora, Mateos, Verónica, Butrón, Gallos y Matahacas.

La actuación forma parte de los trabajos para ampliar el recorrido del tranvibús TB1 hasta la Plaza del Duque, cuya puesta en servicio está prevista para el próximo 28 de septiembre.

Siete líneas de Tussam cambiarán sus recorridos

Tal como informó el Ayuntamiento de Sevilla en junio, la llegada del tranvibús al Duque obligará también a reorganizar siete líneas de Tussam, con más de 850.000 viajeros afectados al mes. Las líneas 11, 15, 16 y 20 trasladarán su terminal desde Ponce de León hasta la Puerta Osario, mientras que la 14 finalizará en la Alameda y la 27 lo hará en el Prado de San Sebastián.

Por su parte, la línea TB1 ampliará su recorrido en dos kilómetros hasta la Plaza del Duque, conectando directamente el distrito Este-Alcosa-Torreblanca con el centro histórico. El Ayuntamiento señaló que los viajeros de las líneas que terminen en la Puerta Osario dispondrán de un tranvibús cada cinco u ocho minutos para continuar su desplazamiento hacia el centro.