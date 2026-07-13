El pueblo de Sevilla que celebra cada martes fiestas infantiles acuáticas en sus parques: con castillos hinchables, talleres y cañones de espuma

La localidad hispalense de Bormujos se prepara para llenar su agenda de planes familiares gratuitos con la nueva edición de 'Verano en los Parques', una iniciativa con la que el municipio celebrará fiestas infantiles con castillos hinchables, talleres y cañones de espuma cada martes de julio y agosto.

Esta cita arrancó el pasado martes 7 de julio en el Parque Carlos Cano, cuando los menores pudieron disfrutar de hinchables, actividades y fiestas de la espuma de forma totalmente gratuita.

Actividades refrescantes cada martes de verano en Bormujos

Una iniciativa que se mantendrá cada martes de este verano en horario de 19.00 a 21.00 horas y que, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento de Bormujos, se presenta como "la mejor alternativa para combatir el calor".

"Llega el verano a los parques de Bormujos. Cada martes, actividades refrescantes para pasar un rato divertido en familia", ha anunciado el Consistorio, que ha afirmado que durante la época estival llevará a cabo distintas actividades al aire libre para todas las edades.

Talleres infantiles y cañón de espuma en los parques de Bormujos

Para esta nueva edición, el Ayuntamiento ha organizado todo tipo de actividades al aire libre y "muchos juegos" que arrancaron el pasado 7 de julio y se extenderán hasta el 18 de agosto, última jornada del 'Verano en los Parques'.

La próxima edición de este evento se llevará a cabo el martes 14 de julio en el Parque La Florida, donde se instalarán talleres infantiles y un cañón de espuma, lo mismo que se podrá disfrutar el 21 de julio en el Parque Las Constelaciones.

Calendario de agosto y fin de fiestas con hinchables en Sevilla

El 28 de julio será el momento del Parque La Arboledilla Blanca Paloma, donde también se desarrollarán distintas actividades infantiles y una fiesta de la espuma.

El calendario de agosto arrancará el día 4 en el Parque Aníbal González, a lo que seguirá el 11 de agosto en el Parque Municipal Las Portadas.

La última jornada de esta actividad se llevará a cabo el 18 de agosto en el Parque Boulevard San Juan de Dios, cuando se celebrará un fin de fiestas con castillos hinchables, talleres infantiles y cañón de espuma.