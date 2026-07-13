Sucesos
Sorprendido en plena carretera mientras intentaba robarle el bolso a una ciclista en un semáforo
Una patrulla sorprendió al sospechoso mientras forcejeaba con la mujer en plena calzada y tuvo que reducirlo ante la resistencia que ofreció
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de intentar robar con violencia el bolso a una mujer que circulaba en bicicleta por la autovía A-4, en la provincia de Sevilla. La intervención de una patrulla del Destacamento de Tráfico permitió frustrar el asalto.
Los hechos se produjeron sobre las 18.10 horas, cuando los agentes que realizaban labores de vigilancia observaron, junto a un semáforo, a un hombre que forcejeaba violentamente con la ciclista para arrebatarle el bolso. La mujer se resistía y trataba de impedir que se lo llevara.
La patrulla intervino de inmediato e inmovilizó al sospechoso. Según la Guardia Civil, el hombre ofreció una fuerte resistencia física, por lo que fue necesaria la actuación conjunta de los dos agentes para reducirlo.
El detenido está investigado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
La Guardia Civil recuerda que cualquier hecho delictivo puede comunicarse a través del teléfono 062 o mediante AlertCops, la aplicación gratuita que permite contactar de forma rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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