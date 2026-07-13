La Universidad de Sevilla, entre el 11% con publicaciones científicas de mayor impacto a nivel mundial
El resultado supone una mejora de seis puestos a escala mundial y de una posición en el ámbito nacional, donde la institución sevillana pasa a situarse en el séptimo lugar entre las 65 universidades españolas evaluadas
La Universidad de Sevilla avanza posiciones en uno de los principales termómetros internacionales de producción científica. La Hispalense ocupa el puesto 327 entre las 3.000 universidades analizadas. Es decir, está entre el 11% de universidades con publicaciones científicas de mayor impacto en la edición de 2026 del URAP World University Ranking, una clasificación que mide el rendimiento de las publicaciones académicas. El resultado supone una mejora de seis puestos a escala mundial y de una posición en el ámbito nacional, donde la institución sevillana pasa a situarse en el séptimo lugar entre las 65 universidades españolas evaluadas.
La Universidad de Sevilla atribuye este avance al aumento del impacto de sus publicaciones y a las políticas desplegadas en los últimos años para reforzar la actividad investigadora. Entre ellas, cita el apoyo a los grupos científicos, el impulso de publicaciones en revistas internacionales, la mejora de infraestructuras y la participación en redes y proyectos de colaboración con instituciones extranjeras.
El ranking sitúa además a la US entre las 200 mejores universidades del mundo en siete áreas de conocimiento. Su mejor posición la obtiene en Arquitectura, donde aparece en el puesto 118. También entra en ese grupo destacado en Energía sostenible y renovable (137), Enfermedades infecciosas (152), Ingeniería de alimentos (156), Historia (165), Robótica y sistemas inteligentes (168) y Educación (170).
Segunda universidad a nivel nacional
En el contexto español, la Universidad de Sevilla alcanza la segunda posición nacional en Arquitectura, Energía sostenible y renovable, y Energía y combustibles, según la última clasificación por campos publicada por URAP para el curso 2024-2025.
La clasificación URAP se elabora a partir de indicadores bibliométricos obtenidos de fuentes como Web of Science e InCites. El sistema analiza seis parámetros relacionados con la cantidad y calidad de las publicaciones científicas, su impacto y el grado de colaboración internacional de cada universidad.
La edición de 2026 ha examinado 3.000 centros, aproximadamente el 12% de las instituciones de educación superior existentes en el mundo. Ese volumen convierte al URAP en uno de los rankings universitarios con mayor cobertura internacional.
El dato refuerza la posición de la Hispalense como uno de los principales polos científicos del sur de España, aunque sigue quedando fuera de los primeros puestos globales. Su mejora se concentra, sobre todo, en áreas muy concretas en las que la universidad ha consolidado grupos de investigación con proyección internacional.
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