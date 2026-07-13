Mundial 2026
Dónde ver el Francia-España en Sevilla: estas son las pantallas gigantes para seguir la semifinal del Mundial
Los aficionados sevillanos podrán vibrar con la selección española en dos ubicaciones públicas que ofrecerán la retransmisión del encuentro contra Francia
Sevilla vuelve a volcarse con la selección española de fútbol. La ciudad contará este martes, 14 de julio, con varias pantallas gigantes para seguir en directo la semifinal del Mundial entre España y Francia, que comenzará a las 21:00 horas.
Por el momento, se han confirmado dos espacios públicos desde los que los sevillanos podrán disfrutar del encuentro: el Centro Deportivo San Pablo, donde la entrada será gratuita, y la Plaza de España, donde el partido se proyectará dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest para todos los que tengan entrada ese día para el concierto de Fatboy Slim.
Pantalla gigante en el Centro Deportivo San Pablo
El Ayuntamiento de Sevilla habilitará nuevamente una pantalla gigante en las instalaciones del Centro Deportivo San Pablo, con acceso por la calle Doctor Laffón Soto.
La apertura de puertas está prevista para las 20.30 horas, media hora antes del inicio del partido. La entrada será gratuita y el acceso permanecerá abierto hasta completar el aforo disponible.
El encuentro entre Francia y España comenzará a las 21.00 horas y decidirá una de las plazas para la final del Mundial de Fútbol.
El Francia-España también se verá en la Plaza de España
La otra gran ubicación confirmada será la Plaza de España. El festival Icónica Santalucía Sevilla Fest ofrecerá el partido en las pantallas gigantes instaladas en este emblemático espacio de la capital andaluza.
La retransmisión comenzará igualmente a las 21.00 horas, coincidiendo con el inicio de la semifinal entre las selecciones de España y Francia.
De este modo, los aficionados tendrán al menos dos alternativas para seguir el partido en un ambiente colectivo: el Centro Deportivo San Pablo, con acceso gratuito hasta completar aforo, y las pantallas de Icónica en la Plaza de España, para disfrutar del partido antes del concierto de Fatboy Slim.
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