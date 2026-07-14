El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y la SE-30, un éxito en sus primeros meses: el tráfico se ha reducido "casi un 20%" en hora punta

El pasado 19 de marzo entró en servicio el primer carril BUS-VAO de Sevilla, que une el parque empresarial PISA con el acceso a la SE-30 por la autovía de Coria. Y tras cuatro meses en funcionamiento, los resultados son muy positivos: el tráfico se ha reducido "cerca de un 20%" en hora punta, según datos de la Junta de Andalucía. Asimismo, la utilización de esta infraestructura está siendo "superior a la prevista, con casi 3.000 vehículos diarios".

La Consejería de Fomento invirtió 17,3 millones de euros para construir este primer BUS-VAO, que consta de un recorrido de 3,6 kilómetros, tal como precisaron fuentes oficiales. El objetivo de este carril era bajar a la mitad los tiempos de los desplazamientos del Aljarafe, una reducción de la que se beneficiaría especialmente el transporte público con las líneas del Consorcio Metropolitano de Transportes.

Además de los autobuses del Consorcio que atienden a poblaciones como Mairena del Aljarafe, Almensilla o Palomares del Río, por esta plataforma circulan los vehículos considerados de alta ocupación. Es decir: aquellos que tengan más de dos pasajeros. "Los últimos datos demuestran que la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar la movilidad del Aljarafe funciona. Cuando se invierte en infraestructuras útiles, los ciudadanos responden y los resultados llegan", ha señalado este martes Ricardo Sánchez, delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla.

El segundo BUS-VAO, una alternativa "más rápida y eficiente"

Hace solo unos días, el Gobierno autonómico inauguró el segundo carril BUS-VAO de Sevilla, que parte desde la Cartuja, atraviesa Camas y llega hasta Castilleja de Guzmán. En total, 6,6 kilómetros de trazado con señalización específica y cámaras de control para evitar que circulen por él los coches que tengan solo un ocupante. Una infraestructura que "permitirá mejorar la conexión entre el Aljarafe y la capital, ofreciendo una alternativa más rápida, eficiente y sostenible para miles de usuarios", tal como ha destacado la delegación de la Junta.

Esta plataforma ha supuesto una inversión de 19,8 millones de euros, "cofinanciada con fondos europeos Next Generation", tal como apuntan desde el Gobierno autonómico. Asimismo, las previsiones respecto a este nuevo BUS-VAO apuntan a que "dará servicio a 7.140 viajeros del transporte público", y facilitará además el desplazamiento de "otros 4.000 usuarios de vehículos privados con dos o más ocupantes".