Un coche ardiendo complica la salida de Sevilla por la A-49

Un vehículo incendiado en la A-49 está dificultando el tráfico este martes a la altura de Espartinas, en la provincia de Sevilla, en sentido Huelva, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 10 y ha obligado a cortar el carril derecho y el carril central de la autovía, lo que está reduciendo de forma considerable la capacidad de circulación en este tramo.

Como consecuencia, se ha generado aproximadamente un kilómetro de retenciones. La DGT recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y seguir las indicaciones de los agentes mientras se desarrollan las labores de retirada del vehículo y limpieza de la calzada.