Los colegios de Sevilla estrenarán el servicio de limpieza privatizado en septiembre: habrá maquinaria profesional y turnos de mañana y tarde

Los 108 colegios públicos de Sevilla estrenarán el próximo curso un nuevo plan de limpieza externalizado a cargo de las empresas Serveo y Team Service. La decisión de externalizar un servicio hasta ahora público generó una crisis a principios de año entre los sindicatos de los trabajadores municipales y el Ayuntamiento de Sevilla que duró meses. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo el pasado Viernes de Dolores, enterrando así una trifulca que puso en entredicho las decisiones del Consistorio. Desde este martes, ya es oficial: la cartera de Blanca Gastalver pondrá en marcha en septiembre un nuevo contrato que contempla un mínimo de 387 trabajadores distribuidos en turno de mañana y, por primera vez, también en turno de tarde.

Se trata del nuevo contrato del Plan Colegios Limpios. Gastalver ha explicado que se trata de un "modelo integral que modernizará por completo el servicio de limpieza" y que "reforzará los medios humanos y materiales, incorporando nueva maquinaria especializada y estableciendo un sistema permanente de control de calidad". "Con esta adjudicación culminamos un proceso que permitirá ofrecer un servicio mucho más moderno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de nuestros centros educativos. Es un contrato que supone un antes y un después en la limpieza de los colegios públicos de Sevilla", ha manifestado la delegada.

De acuerdo con lo pactado con los sindicatos CCOO, Csif, UGT, USO y SEM, a las puertas de Semana Santa, el Consistorio debe asegurar la continuidad de los 481 peones que ya estaban ocupados, uno de los principales puntos que generó una fricción entre sindicatos y Ayuntamiento. Una de las garantías del Consistorio durante la negociación fue que, a pesar de externalizar el servicio, el Ayuntamiento no despediría a los empleados municipales de limpieza, en cualquier caso serían reubicados. Por su parte, la Delegación de Educación se comprometió a controlar el trabajo de las empresas adjudicatarias. La propia Gastalver ha asegurado ahora que el contrato incorpora un sistema digital de seguimiento que permite conocer diariamente los trabajos realizados, los recursos empleados y el estado del servicio en cada centro educativo, "reforzando la supervisión y la mejora continua de la prestación".

El contrato contempla un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato. Según el Consistorio, el servicio prestará 1.087.232 horas anuales, garantizando la limpieza "durante todo el año", con refuerzos específicos en los periodos no lectivos. Como una de las principales novedades, permitirá realizar tres limpiezas generales en profundidad cada año: antes del inicio del curso escolar, durante el desarrollo del curso y al finalizar el mismo.

El nuevo servicio será prestado por las empresas Serveo, adjudicataria del lote 1, y Team Service, adjudicataria de los lotes 2 y 3. Según la delegación de Educación, la adjudicación destaca por la "elevada calidad" de las ofertas técnicas presentadas, incorporando prácticamente la totalidad de las mejoras previstas en los pliegos, lo que permitirá "aumentar de forma notable" los estándares de limpieza, eficiencia y control del servicio.

Cabe tener en cuenta que, tal como informaron desde el Consistorio, limpiar los 108 colegios de la ciudad costará al año 12,5 millones de euros. Hasta ahora, hacer lo propio en los 350 edificios municipales -incluyendo todos estos centros educativos- salía por 20 millones de euros, según cifró el alcalde en rueda de prensa.

Maquinaria profesional en todos los centros

Tal como explicó la propia delegada de Educación en una entrevista para El Correo de Andalucía, uno de los principales avances del nuevo contrato es la incorporación de maquinaria profesional en todos los centros educativos. Cada colegio dispondrá de una fregadora eléctrica y una sopladora, además de hidrolimpiadoras de alta presión y enceradoras distribuidas por los distintos lotes. Según el Ayuntamiento, esta modernización permitirá "sustituir métodos tradicionales por equipos más eficientes, mejorando la calidad de la limpieza, reduciendo los tiempos de trabajo y favoreciendo unas mejores condiciones para el personal encargado del servicio".

Asimismo, los tres lotes incorporan una bolsa adicional de 1.200 horas para actuaciones especiales, tres vehículos con etiqueta Cero Emisiones por lote, 50 trabajadores con más de un año de antigüedad adscritos a cada contrato y una estructura de dirección formada por un director responsable y tres encargados por lote, todos ellos con amplia experiencia en la gestión de este tipo de servicios. Además, el contrato incluye una empresa externa para el control y seguimiento de la calidad, campañas anuales de concienciación ambiental dirigidas al alumnado y la instalación y mantenimiento de ambientadores-nebulizadores en los aseos de todos los centros educativos.