Golpe al tráfico de drogas en Alcolea del Río: seis detenidos y 150 plantas de marihuana intervenidas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado un presunto punto de venta de drogas en Alcolea del Río, en una operación que se ha saldado con seis personas detenidas y otras dos investigadas. Durante los registros, los agentes intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, 150 plantas de marihuana y dos vehículos de alta gama valorados conjuntamente en unos 100.000 euros.

La actuación, denominada operación Guizmodo-Axati, incluyó tres entradas y registros en distintos inmuebles de la localidad sevillana. A los implicados se les atribuyen presuntamente delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Registro de la Guardia Civil en Alcolea del Río / Guardia Civil

La investigación comenzó a finales de 2025 y ha sido desarrollada conjuntamente por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lora del Río y la Unidad Operativa de Sevilla de Vigilancia Aduanera. Las pesquisas se iniciaron después de que los agentes detectaran un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes en el domicilio del principal sospechoso.

Según la principal línea de investigación, la vivienda recibía diariamente a decenas de consumidores y se habría convertido en uno de los puntos de venta de droga más activos de la Sierra Norte y la Vega del Guadalquivir. Los investigadores sostienen, además, que el principal implicado distribuía sustancias en localidades cercanas como Villanueva del Río y Minas, Los Rosales y Carmona.

Documentos de los consumidores como garantía de pago

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los presuntos responsables retenían documentos nacionales de identidad y tarjetas sanitarias de numerosos consumidores. Supuestamente, estos documentos eran utilizados como garantía para asegurar el pago de la droga suministrada.

En los registros se localizaron 20 gramos de cocaína en roca de gran pureza, 15 gramos de heroína también en roca, 120 gramos de hachís, 500 dosis de metadona y medio kilo de marihuana. También se intervinieron 500 gramos de sustancias de corte y utensilios destinados a la preparación, manipulación y distribución de la droga.

Dinero y drogas intervenidas en el registro de la Guardia Civil en Alcolea del Río / Guardia Civil

En una de las propiedades fue descubierta, además, una plantación con 150 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento. Los agentes se incautaron igualmente de cinco teléfonos móviles, dos vehículos de alta gama y numerosos documentos de identidad y tarjetas sanitarias que están siendo analizados.

Los investigadores calculan que con la cocaína, la heroína y las sustancias de corte intervenidas podrían haberse preparado unas 500 dosis de la mezcla conocida como “rebujao”.

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Los seis detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que otras dos personas permanecen investigadas. Todos ellos son vecinos de Alcolea del Río. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.