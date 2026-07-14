El hotel de Matalascañas ideal para familias: con todo incluido, parque acuático y hasta un tren propio

"Parece un minipueblo". Así describen algunos de sus huéspedes uno de los hoteles más sorprendentes de la provincia de Huelva, situado a poco más de una hora de Sevilla. El complejo dispone de parque acuático propio, tiendas, restaurantes, clubes, piscinas de olas e incluso un tren turístico que permite desplazarse por el resort y llegar hasta la playa.

Se trata de On City Resort, un hotel de cuatro estrellas con régimen de todo incluido ubicado en Matalascañas. El establecimiento cuenta con una situación privilegiada, rodeado de calas, extensos arenales, monumentos naturales y algunos de los paisajes más destacados y valiosos de Andalucía.

"No le falta de nada y está todo incluido. Tiene hasta carril bici dentro del propio hotel. Y, por tener, tiene hasta tren turístico", destaca el creador de contenido sevillano Adrián Espinosa. El complejo se presenta así como una alternativa especialmente atractiva para las familias sevillanas, gracias a su amplia oferta de actividades y servicios dirigidos tanto a los niños como a adolescentes y adultos.

Así es el hotel de playa cerca de Sevilla que tiene su propia ‘mini ciudad’ en el interior: con tren turístico, parque acuático y piscina de olas / Ayuntamiento de Almonte

Este hotel de Matalascañas, con parque acuático, piscina de olas y fiestas temáticas

De ese modo, este hotel de 'pulserita' cuenta con un enorme parque acuático repleto de toboganes y caídas, así como una enorme zona de baño, con piscinas de olas, barco pirata, 'mini splash', fuente musical e, incluso, su propia 'piscina playa'.

Además, los usuarios pueden disfrutar de su amplio programa de animaciones, con espectáculos en vivo y entretenimiento para todas las edades. A esto se suman su 'mini club', 'mini disco', club para adolescentes, pasacalles, zona 'gamer' y 'arcade', así como sus torneos y fiestas temáticas nocturnas para todas las edades.

Feria hinchable y restaurantes en este resort de 'pulserita' cerca de Sevilla

Pero si una atracción logra conquistar a la mayoría de sus clientes es su 'mega feria hinchable', con más de 400 metros cuadrados de colchonetas, saltos, toboganes y carreras para todos los públicos.

Y para los amantes de la buena gastronomía, este negocio cuenta con dos restaurantes, un bar e, incluso, un 'food truck'. Todo ello ha posicionado este lugar como uno de los favoritos para todos aquellos sevillanos que se desplazan a la cercana ciudad de Matalascañas para alejarse del sofocante calor de Sevilla y disfrutar de uno de los entornos más privilegiados de Andalucía.