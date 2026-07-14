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MERCADILLO

El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación

Vecinos y visitantes acuden a este rastro para descubrir piezas únicas y dar una segunda vida a objetos con historia

El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades

El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades / Los Palacios y Villafranca

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un rastro en el que encontrar piezas únicas, coleccionismo y arte a precios bajos para darles una segunda vida. Así es el mercadillo de antigüedades que se celebra cada sábado en el municipio hispalense de Los Palacios y Villafranca, una actividad organizada por la asociación ARCA, cuyas siglas muestran bien su razón de ser y lo que pueden encontrar los visitantes en sus puestos: Antigüedades, Restauración, Coleccionismo y Artesanía.

Una asociación que ha decidido darle una nueva oportunidad a todos esos objetos que se encuentran arrinconados en casa sin uso para que otros usuarios puedan reutilizarlos y descubrir los tesoros que son en realidad.

Antigüedades y coleccionismo cada sábado en este pueblo de Sevilla

Para ello, cada sábado organizan este mercadillo en el Parque de las Marismas de 9.00 a 15.00 horas, en el que los usuarios pueden descubrir centenares de objetos de todas las épocas, características y especialidades.

Así, en este entorno abundan las antigüedades y los artículos de arte, artesanía y coleccionismo, lo que hace que cada semana vecinos de la localidad y los municipios cercanos acudan a este mercadillo en busca de objetos únicos imposibles de encontrar en cualquier otro lugar.

Relojes, libros, joyas y juguetes antiguos en Sevilla

De ese modo, entre sus puestos se pueden adquirir desde relojes, libros, joyas o juguetes antiguos hasta muñecas, monedas, cartas de coleccionismo, curiosidades y cerámica.

En este rastro también hay lugar para el arte a través de las pinturas, tallas, cuadros y figuras que se pueden encontrar en perfecto estado, además de a través de los instrumentos de música que alberga.

Ropa, muebles y segundas oportunidades en el Parque de las Marismas

Y para completar su amplia oferta, se localizan también diversidad de puestos con ropa, complementos, calzado y bisutería de segunda mano, además de muebles y menaje del hogar.

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Un sinfín de posibilidades que ofrece este mercadillo que convierte cada sábado el Parque de las Marismas de Los Palacios y Villafranca en un paraíso que aúna arte, coleccionismo, artesanía y segundas oportunidades.

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