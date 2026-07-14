Un mes de junio de récords para el Aeropuerto de Sevilla: los vuelos se disparan un 11%, la mayoría internacionales

El aeropuerto de Sevilla sigue acelerando su crecimiento. La infraestructura cerró junio con 886.407 pasajeros, la cifra más alta para ese mes y un 11,7% más que hace un año. Según la entidad, este incremento se debe al fuerte aumento de los vuelos internacionales, que ya concentran más de la mitad de toda la actividad comercial de San Pablo.

Los datos difundidos este lunes por Aena reflejan que por las instalaciones pasaron una media de más de 29.500 viajeros al día, en un mes marcado por el inicio de la temporada alta turística y por el incremento de las conexiones con destinos europeos. De los 884.481 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 469.963 viajaron desde o hacia ciudades del extranjero, frente a los 414.518 que lo hicieron en rutas nacionales. El tráfico internacional volvió a ser el gran motor del aeropuerto sevillano al crecer un 15,8% respecto a junio del año pasado, hasta representar el 53,1% de todos los viajeros comerciales.

Italia volvió a situarse como el principal mercado internacional, con 107.036 pasajeros, seguida de Francia (97.880) y Reino Unido (83.612). También registraron un importante volumen de viajeros Portugal (32.165), Alemania (29.504), Países Bajos (25.769) y Polonia (14.480).

Más llamativo aún fue el crecimiento de algunas conexiones. Los vuelos con Polonia experimentaron el mayor incremento del mes, con un 60,6% más de pasajeros que en junio de 2025. También aumentaron con fuerza las rutas con Grecia (+45,1%), Italia (+44,5%), Francia (+22,8%), Bélgica (+23,2%) y Rumanía (+22%). La actividad del aeropuerto también se dejó notar en la pista. Durante junio se gestionaron 6.734 operaciones, de las que 6.087 correspondieron a vuelos comerciales, un 14,8% más que un año antes. El transporte de mercancías también mantuvo la tendencia alcista, con más de mil toneladas de carga, un 15,1% más.

Más de cinco millones de pasajeros en seis meses

El buen comportamiento de junio consolida el crecimiento del aeropuerto sevillano en lo que va de año. Entre enero y junio pasaron por San Pablo 5.270.521 pasajeros, un 9,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 3.012.463 utilizaron conexiones internacionales, un segmento que creció un 16,2%, mientras que 2.250.245 viajaron en vuelos nacionales, con un aumento mucho más moderado, del 2,5%.

Durante el primer semestre también se contabilizaron 39.067 movimientos de aeronaves, de los que 35.760 fueron vuelos comerciales (+10,2%), y se transportaron 5.819 toneladas de mercancías.

Los datos de Sevilla contrastan con la evolución del conjunto de la red de Aena en España. Mientras los aeropuertos españoles aumentaron un 3,8% el número de pasajeros en junio y un 3,7% en el acumulado del año, el aeropuerto hispalense prácticamente triplica ese ritmo de crecimiento, consolidándose como uno de los aeródromos con mayor dinamismo de la red nacional.