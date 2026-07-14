Las obras en la Casa Cernuda se retrasan por cuarta vez: Urbanismo autoriza otra prórroga para "ultimar los trabajos"

Las obras en la Casa Cernuda se vuelven a retrasar por cuarta vez. La previsión inicial era que terminaran el pasado mes de junio, pero este martes la comisión ejecutiva de Urbanismo ha aprobado una nueva prórroga del plazo de ejecución. Aunque diferencia de las anteriores ampliaciones, que habían estado motivadas por la aparición de restos históricos, en esta ocasión es para "ultimar ya los trabajos", según fuentes municipales.

Anteriormente, el hallazgo de "pinturas murales distribuidas en las galerías de la planta baja" justificó la penúltima prórroga, tal como consta en un informe consultado por El Correo de Andalucía. Estos restos, según la valoración realizada por los profesionales al cargo de la rehabilitación del inmueble, están "en peor estado del previsto". Además, su restauración tuvo "un rendimiento más bajo del estimado".

Estos murales presentaban peor estado de conservación que los encontrados en la planta superior de la Casa Cernuda "debido a la humedad que tenía el paramento", tal como detalla este informe. Por ello, los restauradores propopusieron una serie de actuaciones para reparar y proteger estas pinturas, así como las ubicadas en el zócalo de la escalera y las de la futura tienda de este espacio museístico. De ahí que se acordara fijar el fin de los trabajos el 10 de julio, una fecha que se ha tenido que volver a atrasar.

Obras de restauración en Casa Natal de Luis Cernuda. / Marina Casanova

Arcos con pan de oro y nuevas luces para el museo

Asimismo, aquella tercera ampliación del plazo también se justificó en "el mayor grado de dificultad de los trabajos en los arcos lobulados". "La pintura de esmalte que tiene aplicada se está eliminando con mayor dificultad de lo inicial, debido a lo adherida que se encuentra sobre el yeso, además de la aparición de restos de pan de oro en algunas zonas de esta. Lo que nos lleva a un retraso de los rendimientos previstos", recoge el documento.

Otro de los argumentos que motivaron aquel retraso estaba en las labores que se realizan tanto "para el equipamiento de la museografía" como para la "modificación de la iluminación del edificio debido a la aparición de las pinturas murales". Y también por la "imposibilidad de colocar solería en patio hasta que se terminen las labores de restauración, a causa de la ocupación de la zona por el montaje de los medios auxiliares del equipo de restauración".

Restauración Casa Natal de Luis Cernuda / Marina Casanova

¿Cuándo abrirá la Casa Cernuda?

La previsión era recepcionar la obra el pasado mes de junio y abrir el espacio el 16 de diciembre, justo coincidiendo con el día de la célebre fotografía fundacional de la Generación del 27, según apuntó hace unos meses la delegada de Cultura, Angie Moreno. No obstante, todo se ha visto condicionado por la aparición de estos restos históricos, algo "imprevisto" cuando se formalizó el contrato con la adjudicataria, según defienden fuentes municipales, que recalcan que a pesar de estos contratiempos "la fecha de apertura se mantiene en el 16 de diciembre".

Por su parte, la museografía se está trabajando en paralelo a la obra. Hace varios meses, el Ayuntamiento de Sevilla compró por medio millón de euros el legado del poeta, entre libros, primeras ediciones, cartas, mobiliario, objetos personales o cuadros. El objetivo es construir un relato que conecte la biografía de Cernuda con el contexto cultural de su tiempo y con el conjunto de autores del 27, integrando todas estas piezas documentales en un espacio de corte clásico, respetuoso con la idea de centro de investigación, aclararon desde Cultura.