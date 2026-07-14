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San Jerónimo se queda sin parque de calistenia "por incumplimientos de la empresa" encargada de la obra

Desde el Ayuntamiento aseguran que la adjudicataria se ausentó incluso en la firma de la fecha de inicio de las obras, aunque aseguran que se iniciará un nuevo procedimiento para levantar estas instalaciones

Imagen de archivo de un hombre ejercitándose en unas instalaciones de calistenia

Imagen de archivo de un hombre ejercitándose en unas instalaciones de calistenia / AJ González / CÓRDOBA

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Más de 55.000 euros. Esto es lo que tenía previsto invertir el Ayuntamiento de Sevilla para levantar un nuevo parque de calistenia en el barrio de San Jerónimo, una actuación que se adjudicó en junio de 2025. Más de un año después, la Gerencia de Urbanismo ha decidido romper este martes el contrato tras los "incumplimientos" de la empresa encargada de la obra, según informan fuentes municipales a este periódico.

"El expediente de resolución de contrato se inicia por causa imputable al contratista al constatarse la ausencia de éste en el acto de firma del Acta de Replanteo -fecha formal de inicio de las obras- y ante la falta de respuesta a los intentos de comunicación", detallan desde el Consistorio. "Iniciado dicho expediente de resolución de contrato, ha expirado el plazo -tres meses- sin que se haya dictado resolución, por lo que procede declarar la caducidad del procedimiento".

Estas fuentes municipales recalcan asimismo la voluntad del Gobierno local de "iniciar un nuevo procedimiento" para implantar estas instalaciones de calistenia en el Parque de San Jerónimo. En concreto, el proyecto planteaba poner este equipamiento deportivo -con una dimensión total aproximada de 12.5 x 50.5 metros- en el enclave de esta zona verde más próximo a la calle Cataluña.

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"Las anteriores instalaciones se encontraban en un estado de abandono, y serán repuestas por nuevos elementos de primera calidad y acordes a la mejor práctica de este deporte con tanta aceptación entre los jóvenes sevillanos", destacó hace poco más de un año el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Con la obra ahora cancelada se pretendía "ganar en confort para los deportistas" y aportar "un valor añadido para este pulmón verde fundamental de la ciudad".

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