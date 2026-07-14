La polémica con la mezquita de Sevilla se alarga: Urbanismo no desbloqueará el proyecto islámico esta semana

La polémica de la mezquita de Sevilla no tiene pinta de acabar pronto. De hecho, esta semana no se aprobará -o se rechazará- su licencia de obras, tal como confirman fuentes oficiales. "A raíz del escrito presentado por Vox se ha encargado un informe técnico y jurídico. Cuando lo tengamos, actuaremos en consecuencia", informó el pasado viernes el portavoz municipal, Juan Bueno, tras la paralización de este proyecto. Unas conclusiones que, por el momento, aún no han llegado al Gobierno local.

"No es un problema político, sino técnico-jurídico", insistió Bueno, que señaló además que cuando se entregue este informe "el punto volverá al orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo". Algo que al menos no va a ocurrir a corto plazo, ya que el permiso para iniciar la construcción de este centro cultural islámico no tendrá el visto bueno -o la negativa- esta semana. Habrá que esperar, por tanto, si en estos días se recibe el informe que permita desbloquear esta situación.

"No hay por qué extrañarse por este hecho", afirmó al respecto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. "Retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo, se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales", recalcó el edil popular después de que desapareciera la licencia de obras en la comisión de Urbanismo de la semana pasada.

"El proyecto cumple los requisitos legales"

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoció el pasado jueves que el proyecto "cumple con los requisitos legales". "Somos conocedores del impacto social que genera este tema, pero las ideologías no están por encima de la legalidad. Hay que cumplir con la ley", comentó Sanz. Aun así, la propuesta para levantar un minarete, un templo musulmán y un centro cultural en la avenida Victoria Domínguez Cerrato se congeló justo al día siguiente.

Desde Vox apuntaron que "es evidente que el uso principal es un lugar de culto". "¿Y eso qué importancia tiene? Muchísima, porque en función del uso principal la edificabilidad cambia, y el proyecto por tanto se tendría que modificar", afirmó este jueves al respecto Gonzalo García de Polavieja, portavoz del grupo local de este partido. "Todo lo que quieren construir allí sería incompatible si el uso principal es un lugar de culto", recalcó García de Polavieja.

"El gerente y la técnico han revisado otra vez el proyecto por si había algún fallo, y no han encontrado nada", aseguró por su parte Jalid Nieto, portavoz de la Fundación Mezquita de Sevilla. "Si lo aplazan, interpondremos el recurso correspondiente. Y si deniegan la licencia, tendremos que ir a tribunales, aunque no queramos. Estamos en derecho, no en política", aseveró Nieto. "Es un proyecto privado, y si todo está pagado y conforme a la normativa, no hay ningún resquicio legal por el que se pueda rechazar".

Así será la mezquita del Polígono Sur de Sevilla

La mezquita que se prevé construir junto al Polígono Sur está diseñada por uno de los arquitectos más reputados de toda España: Guillermo Vázquez Consuegra. Este afamado profesional -responsable del Caixaforum o de las Atarazanas de Sevilla- ha proyectado esta vez un complejo compuesto por un minarete de 30 metros de altura, un templo musulmán y un edificio cultural.

Por un lado, el edificio cultural "se desarrolla en varias plantas, organizando un programa complejo que incluye espacios polivalentes, áreas docentes, biblioteca, zonas de trabajo compartido, espacios expositivos y servicios asociados". Por el otro, la mezquita se vincula a un patio propio, "desde el cual se accede a los espacios de abluciones y a la sala de oración". "Este espacio principal se concibe como un recinto diáfano, de elevada calidad espacial, en el que la luz natural juega un papel determinante", según el proyecto arquitectónico, firmado el pasado abril.

Además de estos dos espacios, la propuesta de Vázquez Consuegra contempla edificar también un minarete de 30 metros de altura. Este alminar "constituye asimismo un elemento simbólico y funcional propio de la tipología arquitectónica islámica, que actúa como referencia identificadora del conjunto y contribuye a su lectura como Centro Cultural Islámico dentro del espacio urbano".