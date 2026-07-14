La Velá de Santa Ana arranca entre fotos de alfareros, niños y el Cachorro: "Hay retratados que nos acompañan desde hace siglos"

Fotografiar el alma de Triana. Esa era la impronta que el fotógrafo Juan Romero Prieto quería dejar en una exposición que se encarga de anunciar todo lo que está por venir: Una nueva Velá de Santa Ana en el barrio con más solera de la ciudad de Sevilla.

Este martes ha tenido lugar la inauguración de la exposición de fotografía Retrato de un barrio: Triana y su gente, que actuará a partir de hoy como dintel cultural por el que se dará paso el inicio de la fiesta más popular y antigua de la ciudad. Triana comienza hoy la cuenta atrás para su Velá de Santa Ana con una agenda cultural colmada de actividades culturales y sociales. El acto ha tenido lugar en la propia exposición, ubicada en el Centro Cívico de la Casa de las Columnas, concretamente en el número 79 de la calle Pureza. La muestra permanecerá abierta desde hoy día 14 hasta el día 31 de julio, y ofrece un recorrido visual por la esencia, la memoria y el carácter humano de uno de los barrios con mayor personalidad de la capital andaluza.

La inauguración de la exposición ha sido encabezada por el Delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, quien no ha dudado en recordar a todos los presentes cómo todas las actividades deportivas y culturales son también protagonistas dentro de toda la programación de la Velá de Santa Ana: "Si hay algo verdaderamente protagonista en estas fiestas, además de todos los días señalados, son los trianeros y las trianeras" "Son esos rostros, unos más anónimos y otros más familiares, trianeros de honor y otros que potencialmente lo son, pero todos imprescindibles".

El delegado ha afirmado que la Velá es "una fiesta de todos", completamente transversal, en la que todos caben y nadie sobra. Daba la enhorabuena al autor de las fotografías y tildaba este tipo de muestras culturales como "algo más que necesario" para recuperar con imágenes actuales emblemas y simbologías que todos tenemos dentro como parte de una "memoria colectiva".

"No soy trianero de nacimiento, pero de sentimiento sí"

La firma de las fotografías que componen esta exposición corresponde a Juan Romero Prieto, un joven artista que confiesa haber querido "retratar el barrio a través de su gente". El fotógrafo confesaba en el acto inaugural que a pesar de no nacer en el barrio de Triana, el sentimiento que lo une no es escaso: "Es un barrio rico y fértil" "Triana ha sido diferente siempre, es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia y sigue así a día de hoy". En esta línea, el autor también ha relatado, de forma anecdótica, cómo sus abuelas nacieron en esa misma Casa de las Columnas, donde ahora se encuentra expuesto su trabajo fotográfico. Una forma de cerrar un círculo familiar y de tradición trianera "de la mejor de las formas".

Una de las fotografías de la exposición fotográfica retrata al conocido dueño de las 'calesitas' del Tardón. / EMMA ROCHA

Por otra parte, Romero Prieto daba las gracias a todos los retratados en sus fotografías para la exposición, muchos de ellos presentes en la sala. Como contrapunto, el artista subrayaba el rostro más antiguo con el que la exposición ha podido contar: el Santísimo Cristo de la Expiración, más conocido trianeramente como El Cachorro. "Hay retratados que no son de carne y hueso, pero llevan acompañándonos más de 300 años" ironizaba el Juan.

En esta primera entrega previa a la Velá, la fotografía toma la palabra para recordar que Triana no puede entenderse solo por sus rincones, calles o su río, sino también con los rostros que la han sostenido generación tras generación. La exposición de Juan Romero Prieto propone precisamente ese encuentro con la gente del barrio, su manera de estar, de mirar y de reconocerse en una entidad que sigue viva.