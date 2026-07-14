Una vendedora de la ONCE reparte más de un millón de euros en pleno centro de Alcalá de Guadaíra

El sorteo de la ONCE celebrado este lunes, 13 de julio, ha repartido 1.165.000 euros en Alcalá de Guadaíra, donde se ha concentrado la mayor parte de los premios entregados en Andalucía. Los cupones agraciados fueron vendidos en la calle Mairena, en pleno centro de la localidad sevillana.

La encargada de llevar la suerte ha sido Estrella Rodríguez, vendedora de la ONCE desde 1996. Rodríguez vendió la serie premiada con 500.000 euros, el mayor premio de los sorteos diarios que la organización celebra de lunes a jueves. También repartió otros 19 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman otros 665.000 euros.

Estrella Rodríguez, la vendedora de la ONCE que ha repartido la suerte en Alcalá de Guadaíra / ONCE

Los cupones fueron vendidos a las puertas de un bar de la calle Mairena, donde este martes las felicitaciones y la celebración entre clientes y vecinos han marcado la jornada. La propia vendedora conoció la noticia después de que una clienta la llamara para comunicarle que uno de sus cupones había resultado premiado.

"Me llamó anoche una clienta para decirme que le había dado el premio y no me lo creía. Luego lo comprobé y me dio mucha alegría", ha explicado Rodríguez. Tras cerca de 30 años como vendedora, reconoce que el premio llega en un momento especial: "Ya me puedo jubilar tranquila".

Más de dos millones repartidos en Andalucía

El sorteo de la ONCE del 13 de julio, dedicado al desembarco pirata de Premià de Mar, también dejó 700.000 euros en Antequera y premios de 70.000 euros en Cádiz, Málaga y La Palma del Condado, en Huelva.

En total, el sorteo repartió 2.075.000 euros entre las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva, aunque Alcalá de Guadaíra fue la localidad que recibió la mayor parte de la fortuna.