Un año de cárcel por robar un Iphone durante un concierto de Icónica en Sevilla: los vigilantes de seguridad del evento recuperaron el móvil

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena a un año de prisión para un hombre que robó un móvil durante uno de los conciertos de Icónica en 2024. Concretamente, los hechos se produjeron en la celebración del concierto El rollo de Scalpers by Icónica, donde actuaron Álvaro de Luna, Taburete, Danna Paola y la fiesta Bresh.

Los hechos probados de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla recogen que sobre las dos de la madrugada, el acusado aprovechó un descuido de la víctima para robarle un Iphone 13 Promax tasado en 680 euros. Los vigilantes de seguridad fueron alertados de tal robo por la propietaria y localizaron al ladrón, lo detuvieron y recuperaron el terminal.

El antiguo penal 4 condenó al varón a doce meses de prisión por un delito de hurto. Además, tuvo que pagar los 15 euros de daños que sufrió el móvil durante el robo. El varón recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Sevilla y pidió su absolución "debido a que no existía nadie que presenciara la sustracción del móvil por parte del acusado".

La magistrada Purificación Fernández, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, rechazó dicha tesis por varios motivos y confirmó la sentencia emitida desde el Penal 4. Resaltó que el magistrado había tomado declaración al acusado, los vigilantes de seguridad, el agente de la Policía Nacional y la titular del móvil sustraído. "A diferencia de lo que manifiesta la defensa del apelante, el magistrado da explicación sobre la credibilidad que le ha merecido la prueba practicada, en especial, la inferencia entre los distintos testimonios, extrayendo, de lo relatado por los vigilantes, que les refieren unas chicas que estaban en el recinto que dos sujetos estaban sustrayendo móviles", explica la ponente.

Lo que permitió a los vigilantes localizar a uno de ellos fue precisamente que las jóvenes realizaron las fotos. El otro hombre no fue localizado. Al varón se le cayó el móvil de la denunciante al ser intervenido. "El acusado no da explicación de cómo llegó el móvil de la denunciante a su poder, negando que él llevara ningún móvil, ni que se le hubiera caído, asegurando que los vigilantes le golpearon", recoge la sentencia.

"Es cierto que nadie observó al acusado sustrayendo el móvil. Sin embargo, el acusado tuvo acceso al lugar donde se hallaba la denunciante portando su móvil. Además, el corto espacio de tiempo entre que la señora lo echó en falta y el hallazgo en poder del acusado, cuando fue encontrado por los vigilantes al caérsele al mismo, sólo puede llevar a concluir, como hizo la sentencia impugnada con la prueba practicada en el acto del plenario, que sólo el acusado, solo o con ayuda de un tercero, fue la persona que se hizo con el móvil de la denunciante", recoge la magistrada. "Por todo lo cual, la valoración probatoria, en absoluto, podemos estimarla de ilógica, irracional, ni menos arbitraria, habiendo contado el magistrado con prueba suficiente y bastante para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado para el dictado de la sentencia condena".