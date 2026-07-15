El Ayuntamiento de Sevilla no se plantea romper el contrato de los toldos del puente de San Telmo pese a los retrasos

La historia reciente del puente de San Telmo empezó a cambiar el 5 de agosto de 2025. Aquel día se formalizó el contrato del Ayuntamiento de Sevilla con Heliopol y Azul Construcción Repair para llevar a la realidad el sistema de entoldado diseñado por Ayesa. Casi un año después de aquella firma, aún no hay sombra en esta conexión entre Los Remedios y el casco antiguo. A pesar de estos retrasos, el Gobierno local no se plantea romper el contrato, como sí ha hecho recientemente con el de los toldos de la avenida de la Constitución, también adjudicado a la empresa Heliopol.

"El modelo de la Constitución no sirve, y hay dos propuestas en la Comisión de Patrimonio. Cuando nos digan cuál de ellas vale, seguiremos con el procedimiento", ha detallado este viernes el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "El problema de San Telmo, por contra, no es el mismo. En este caso, han pasado 30 años sin hacer mantenimientos en el puente y, además, al intentar poner las estructuras de los toldos se ha visto que no era tan fácil". Un motivo que justifica que "el trabajo se esté realizando más lentamente".

"Por tanto, una cosa es el tema estructural -que es lo que está retrasando el puente de San Telmo-, y otra es que la avenida de la Constitución necesita una serie de permisos que esperamos obtener", ha explicado Bueno. Según fuentes cercanas a esta actuación, el Ayuntamiento de Sevilla no se plantea romper el contrato por esta razón, y añaden incluso que las estructuras necesarias para los toldos "se están fabricando ya en los talleres de Heliopol".

Obras de colocación de toldos en el puente de San Telmo durante la ola de calor de principios de julio. / Rocío Ruz / Europa Press

Una obra con meses de retraso

La instalación de los toldos del puente de San Telmo tenía un plazo de ejecución de cuatro meses, según las condiciones de un contrato que cuenta con 1,1 millones de euros de inversión. Así, los trabajos tedrían que haber acabado a finales de 2025, aunque a mediados de julio todavía continúan las obras y el corte total al tránsito peatonal en una de las aceras y del carril bici adyacente.

Primero fue la Navidad, después las históricas lluvias de principios de año. Más adelante la Semana Santa, la Feria, o el evento promocional de Netflix con la serie Berlín. Se pusieron andamios, se quitaron, igual que las vallas con lonas, y hasta se cambiaron algunas farolas de acera atándolas a la estructura contraria. Se retiraron las barandillas que dan al río, y más adelante se volvieron a colocar. En todo este tiempo, la puerta de entrada a Los Remedios ha vivido un importante vaivén de cambios.

La clave está en la estructura, tal como afirmó hace ya un mes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "El puente no se concibió para soportar una cubierta de sombra. No se puede poner toldos y punto. Van cogidos a la estructura que va por debajo del panel del puente", apuntó Sanz. Y esa dificultad técnica es la que está "retrasando" los plazos previstos para esta intervención. "Las actuaciones en la parte inferior del puente tienen más envergadura de lo que se pensaba".

Estos contratiempos, sin embargo, no han empujado al Gobierno local a replantearse el proyecto. Todo lo contrario: la intervención continúa adelante, según fuentes consultadas, aunque por el momento se desconoce qué plazos se manejan para que el puente de San Telmo tenga al fin sombra. El objetivo principal cuando se firmó el contrato de instalación allá por el verano de 2025.