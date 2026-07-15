La cónsul de Portugal se despide con este mensaje para Sevilla: "Es la ciudad más fotogénica del mundo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por el presidente del Pleno, Manuel Alés, ha recibido este miércoles en la Casa Consistorial a la cónsul general de Portugal en Sevilla, Doña Claudia Boesch, en un encuentro oficial con motivo del fin de su etapa diplomática en la ciudad. Durante la reunión, la diplomática ha querido poner en valor la excepcional acogida que le ha brindado la ciudad desde el primer día, estrechando los lazos culturales e institucionales entre Portugal y Sevilla.

Boesch, cuyo destino anterior fue Angola, ha compartido con el regidor hispalense que eligió Sevilla como primera opción para su nueva etapa diplomática, una decisión de la que se lleva el mejor de los recuerdos. La cónsul ha trasladado a Sanz que ha sido inmensamente feliz durante su estancia, integrándose por completo en el día a día y en las costumbres de la ciudad.

En este sentido, la reunión ha servido para repasar la intensa vivencia de las tradiciones sevillanas por parte de la representante lusa. Boesch ha destacado cómo ha disfrutado de la Semana Santa en toda su dimensión, viviéndola no solo desde los palcos y balcones institucionales, sino echándose a las calles para disfrutarla a pie de calle como una sevillana más. Asimismo, ha confesado que, gracias a su paso por la ciudad, se ha convertido en una gran aficionada a los toros.

"Sevilla es la ciudad más fotogénica del mundo", ha abundado la cónsul general durante su despedida, reconociendo además que uno de los momentos y lugares que más va a echar de menos en el futuro será pasear por las calles de Triana durante la tradicional Velá de Santa Ana.

Por su parte, el alcalde ha agradecido a Doña Claudia Boesch su vocación de servicio, su constante presencia en la vida civil de la ciudad y su trabajo para acercar aún más a Sevilla y Portugal, deseándole los mayores éxitos en sus futuros proyectos.

La cónsul ha concluido señalando que su vínculo sentimental con la capital andaluza permanecerá intacto. De hecho, ha anunciado que este encuentro no supone un adiós definitivo, ya que regresará expresamente a la ciudad el próximo 15 de agosto para despedirse de Sevilla junto a los sevillanos en el día de la patrona, la Virgen de los Reyes.