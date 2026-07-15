Detenido en Dos Hermanas por publicar falsos anuncios de alquileres vacacionales

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas a un hombre acusado de cometer varias estafas mediante la publicación en Internet de falsos anuncios de viviendas vacacionales. El investigado ofrecía supuestos alojamientos en alquiler y dejaba de responder a las víctimas después de recibir el dinero de la reserva.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que encontró en un conocido portal de anuncios una vivienda vacacional situada en Rota, Cádiz. La víctima contactó con la supuesta propietaria y continuó la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde ambas acordaron las condiciones del alquiler.

Siguiendo las indicaciones de la persona que había publicado el anuncio, la mujer realizó una transferencia de 400 euros como reserva. Tras efectuar el pago, perdió todo contacto con la supuesta arrendadora, que bloqueó las distintas vías de comunicación.

Las pesquisas policiales permitieron relacionar al sospechoso con otras denuncias similares presentadas en diferentes provincias españolas. Según la Policía Nacional, en todos los casos se habría utilizado el mismo procedimiento: anunciar una vivienda vacacional inexistente, solicitar el pago anticipado de una cantidad de dinero y desaparecer posteriormente.

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Una vez identificado y localizado, los agentes procedieron a su detención como presunto responsable de varios delitos de estafa continuada.