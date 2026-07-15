Un hombre acusado de quedarse con 14.000 euros de la señal de venta de una casa se enfrenta a cinco años de cárcel

La Fiscalía de Sevilla pide cinco años de prisión para un varón acusado de quedarse con una señal de 14.000 euros por la venta de un piso en Sevilla. El hombre y su madre acordaron la venta de su vivienda con un tercero y en caso de no terminar de fraguarse, como así ocurrió, le devolverían 28.000 euros. El Ministerio Público cree que esto nunca ocurrió. La Sección Séptima tiene previsto celebrar este juicio el próximo 15 de julio.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que los hechos se produjeron en octubre de 2018. Una persona suscribió un contrato de "propuesta de compraventa" para adquirir un inmueble en Sevilla con la propietaria, que se encuentra en paradero desconocido, según la Fiscalía, y por eso está sobreseída esta causa momentáneamente contra ella. En el mismo también aparecía como vendedor el hijo de esta.

El acuerdo alcanzado era el siguiente: se entregaban 14.000 euros a la firma y 126.000 euros en escritura pública ante notario. El plazo máximo para la elevación del contrato de 95 días.

Para poder incluirse en el Registro de la Propiedad la vivienda, debía hacerse una segregación. Sin embargo, desde la conclusión del contrato, "esa operación se fue dilatando en el tiempo, ofreciendo distintas y variadas excusas", señala la Fiscalía. "Incluso, los acusados, con la intención de garantizar la voluntad de venta del comprador y justificar la tardanza, le presentaron un certificado falso de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente".

Vendieron la casa a otra persona

Finalmente, el contrato no se elevó a público en los tres meses referidos. El querellante exigió la resolución del contrato en dos burofaxes. Los querellados se comprometieron a través de un reconocimiento de deuda devolver los 28.000 euros con fecha límite a 31 de julio de 2019. A día de hoy, siguen sin cobrarlo.

Los compradores acudieron al juzgado a fin de resolver lo ocurrido. Sin embargo, tras una averiguación patrimonial, el resultado fue negativo. "Mientras el perjudicado esperaba a la segregación de la finca, los investigados vendían el inmueble a otra persona, no prosperando y haciendo ineficaz la demanda ejecutiva".

El Ministerio Público cree que estos hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Por el primero de ellos, solicita para el varón dos años de prisión y una multa de 1620 euros. Por el segundo, se piden tres años de prisión y 1.800 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil se solicita que devuelva los 14.000 euros.