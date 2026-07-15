Los Palacios y Villafranca, a la conquista de la Copa del Mundo con Fabián y Gavi: "De Andalucía a Nueva York"

Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira 'Gavi' están en la final del Mundial 2026. O lo que es lo mismo, Los Palacios y Villafranca tendrá a dos vecinos luchando por coser la segunda estrella en la camiseta de la Selección Española el próximo domingo, a partir de las 21 horas -horario español- en Nueva Jersey. Los dos futbolistas han compartido sendas publicaciones: de Andalucía y de Los Palacios "a Nueva York".

Los mediocentros de PSG y FC Barcelona han celebrado el pase a la final tras el baño futbolístico de España a Francia y la victoria por dos goles a cero. Fabián fue pieza clave para Luis de la Fuente en un centro del campo que dominó a la gran favorita para hacerse con el torneo de principio a fin. "De Los Palacios a Nueva York", celebró subiendo una foto con su convecino.

Gavi se acordó además del primer campeón del Mundo palaciego: "16 años después de Jesús Navas, ahí estaremos Fabián y yo representando a Los Palacios y Villafranca en la final del Mundial de fútbol. De Andalucía a Nueva York, vamos a darlo todo por todos los que nos seguís desde casa y nos dais fuerzas".

Cabe recordar que Jesús Navas, además, fue clave para España en la consecución de su único Mundial. La jugada del gol de Iniesta la inicia él por la banda derecha. Tan importantes como tratarán de serlo Gavi y Fabián si Luis de la Fuente les da la oportunidad de ser de la partida ante Argentina o Inglaterra.

El milagro de Los Palacios y Villafranca

Los mediocampistas han corrido suerte dispar a lo largo de este Mundial. Gavi ha participado menos, mientras que Fabián se ha ido consolidando con el paso de los partidos como uno de los futbolistas más importantes para Luis de la Fuente. Tras abrirl la lata ante Bélgica en cuartos de final, el canterano bético ha cobrado especial importancia.

Lo curioso es que la localidad palaciega cuenta con apenas 40.000 habitantes y ya tiene un campeón del Mundo de fútbol como es Jesús Navas. Ahora, otros dos palaciegos destacan en la élite del fútbol mundial. Fabián es uno de los líderes del PSG, que acumula dos Champions consecutivas, mientras que Gavi ha sido importante en una época en la que el FC Barcelona estuvo en horas bajas y ahora busca reaparecer tras una complicada lesión.

En Los Palacios hay otro campeón del mundo, aunque lejos de dar patadas a un balón lo que hace es tomar las curvas más rápido que nadie. José Antonio Rueda logró la corona el año pasado en el Mundial de Moto3 de MotoGP.