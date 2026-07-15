Este pueblo de Sevilla tiene dos parques de agua gratuitos a solo diez minutos de la capital: horarios y ubicación

A apenas diez minutos de Sevilla capital se encuentra Castilleja de la Cuesta, un municipio que ha convertido una de sus infraestructuras más conocidas en todo un reclamo durante el verano. Se trata del parque del Parlamento de Andalucía, un espacio especialmente frecuentado en los meses de calor gracias a sus fuentes, juegos de agua y zonas destinadas al ocio infantil.

Ubicado en la calle Cañada de los Negreros, este parque ofrece de manera totalmente gratuita y con acceso libre una zona de chorros, fuentes y distintos juegos acuáticos. Además, dispone de toboganes, estructuras de escalada, atracciones, tirolinas y canchas deportivas pensadas para niños de diferentes edades.

Con las altas temperaturas en Sevilla castigando de nuevo a la población, las alternativas de ocio más refrescantes se sitúan entre las opciones más buscadas. En este contexto, el parque acuático gratuito de Castilleja de la Cuesta se ha convertido en uno de los espacios más visitados y admirados de la provincia durante la temporada estival.

Un parque de agua para toda la familia a diez minutos del Sevilla capital

Además, este entorno se presenta como perfecto para visitar en familia, ya que no solo permite la diversión de los más pequeños, sino que también cuenta con zonas de sombrillas, césped, merenderos y quisco para disfrutar de las jornadas de verano en sus refrescantes instalaciones.

Este parque de agua de Sevilla, abierto hasta final de verano

Por su parte, desde ese día hasta el final del verano, esta infraestructura estará abierta de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Su acceso es completamente libre y gratuito, por lo que no es necesario abonar ningún tipo de entrada.

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Pero este no es el único parque de agua público con el que cuenta el municipio, sino que a este se suma el Parque de los Olivos, con una gran variedad de zonas de agua con chorros, un cubo grande de agua en altura y varios juegos, así como zonas de césped, bancos, sombrillas, columpios y un skatepark.