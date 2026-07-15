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MERCADILLO

Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda

La iniciativa busca reforzar el tejido comercial y artesano de Lora del Río ofreciendo una alternativa de ocio y visibilidad a los negocios locales

Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda

Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Comienzan los preparativos para una de las citas comerciales y de ocio más esperadas del municipio hispalense de Lora del Río: su mercadillo nocturno. Un evento que se producirá durante cuatro jueves consecutivos entre el 23 de julio y el 13 de agosto, y que llenarán la localidad de artesanía, moda, artículos de segunda mano y toda clase de artículos a precios bajos.

Esta actividad que busca dinamizar el comercio local y dar visibilidad a los negocios de la localidad durante las noches de verano se desarrollará en la Alameda del Río.

El Mercadillo Nocturno de Lora del Río se celebrará durante cuatro jueves

Las jornadas en las que se llevará a cabo este mercadillo nocturno serán los jueves 23 y 30 de julio, así como el 6 y 13 de agosto.

Una actividad que permitirá a los usuarios adquirir ropa, complementos, calzado y joyería tanto nueva como de segunda mano, así como artículos de decoración, artesanía, cerámica, menaje del hogar, pequeños electrodomésticos y alimentación.

Horario de este mercadillo nocturno sevillano

Todos estos puestos estarán disponibles durante estas cuatro jornadas en horario nocturno, desde las 21.00 horas a las 00.00 horas.

Y para comenzar los preparativos para esta cita, el Ayuntamiento de Lora del Río ya ha abierto el plazo para que los comerciantes y artesanos se inscriban para participar en este mercadillo nocturno.

Inscripción abierta para comerciantes y artesanos

Para ello, deberán rellenar el formulario online que ha creado el Consistorio con sus datos personales y de identidad, además del tipo de artículos que pondrá a la venta, un proceso que deben realizar antes de este jueves 16 de julio.

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Así, el Ayuntamiento ha abierto la convocatoria para que todos los comerciantes y artesanos locales que lo deseen puedan participar en esta próxima edición del Mercadillo Nocturno de Lora del Río que busca ofrecer una alternativa de ocio durante las noches de verano para vecinos y visitantes.

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