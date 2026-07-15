Quinta muerte por golpe de calor en Sevilla en lo que va de julio: fallece una mujer de 81 años tras siete días ingresada

El calor sigue dejando un balance especialmente preocupante en Sevilla. Una mujer de 81 años ha fallecido tras sufrir un golpe de calor, convirtiéndose en la sexta víctima mortal registrada en Andalucía desde que la Junta activó el protocolo frente a las altas temperaturas el pasado 15 de mayo. Cinco de esas seis muertes se han producido ya en la provincia sevillana, que se consolida como el principal foco de los fallecimientos asociados a este episodio de calor extremo.

La mujer permanecía ingresada desde hacía siete días en el Hospital Virgen Macarena. Según ha informado este miércoles la Consejería de Sanidad, la exposición a las altas temperaturas se produjo el pasado 7 de julio en la vía pública. La fallecida presentaba además antecedentes personales considerados factores de especial riesgo dentro del Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

Con este nuevo caso, Sevilla acumula ya cinco de las seis muertes por golpe de calor notificadas este verano en Andalucía. Antes fallecieron una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor, un hombre de 48 años que se desplomó en plena calle, una mujer de 59 años y un hombre de 55 años que permaneció diez días hospitalizado tras sufrir una exposición prolongada al calor en su vivienda de Cantillana. La única víctima mortal fuera de la provincia fue un vecino de 68 años en Almería el pasado 23 de junio.

La evolución de los datos confirma además que el impacto sanitario de la ola de calor continúa creciendo. Desde el inicio de la temporada se han contabilizado 1.268 urgencias relacionadas con las altas temperaturas, 187 más que en el último balance facilitado por la Junta a principios de mes. De ellas, 872 fueron atendidas en Atención Primaria y 396 en hospitales. Los golpes de calor también mantienen una elevada gravedad clínica. En lo que va de verano se han registrado 18 casos, todos ellos con ingreso hospitalario. Siete pacientes continúan hospitalizados y seis han perdido la vida.

Más allá de los fallecimientos confirmados por golpe de calor, el sistema estatal de monitorización de la mortalidad (MoMo) atribuye a las altas temperaturas un exceso de 248 muertes en Andalucía desde el inicio de la temporada. De ellas, 113 corresponden a la provincia de Sevilla, casi la mitad del total autonómico, mientras que en el conjunto de España la cifra asciende a 2.241 fallecimientos asociados al calor. El Ministerio de Sanidad recuerda que estas estimaciones no equivalen necesariamente a golpes de calor, sino que incluyen el exceso de mortalidad provocado por las temperaturas extremas, especialmente entre personas mayores y con patologías previas.

La Junta mantiene activo hasta el próximo 30 de septiembre el protocolo autonómico frente a las altas temperaturas, dirigido especialmente a proteger a los colectivos más vulnerables: mayores de 65 años, enfermos crónicos, menores de cuatro años, personas que toman determinados medicamentos y trabajadores expuestos al sol. Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y reducir el esfuerzo físico en los momentos de mayor calor.