Sevilla amplía el servicio de serenos al barrio del Cerezo: "Tenía que estar en este mapa"

El servicio de serenos en Sevilla incorpora el barrio de El Cerezo y continúa su crecimiento con presencia en 34 zonas de la ciudad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañó este lunes a los agentes cívicos, conocidos como serenos, durante su primera noche de servicio en El Cerezo, en un recorrido comprendido entre la Avenida de Sánchez Pizjuán y la Avenida de San Lázaro.

Con esta incorporación, más de 5.000 vecinos se suman a los beneficiarios de un servicio municipal de proximidad nocturna que comenzó en diciembre de 2023 y que ha ido ampliando su cobertura en la ciudad. "Esta ampliación es una etapa más de un compromiso que asumimos desde el primer día. Seguiremos ampliando el servicio y llevándolo a nuevas zonas de nuestra ciudad. Cada barrio al que llegan los serenos es un barrio en el que este Ayuntamiento demuestra, a pie de calle su compromiso con los vecinos. El Cerezo tenía que estar en el mapa de los serenos, y hoy ya lo está", señaló el alcalde de Sevilla.

Así funciona el servicio: todas las noches del año

Actualmente, el dispositivo cuenta con 70 serenos y tres coordinadores, distribuidos en 34 zonas de Sevilla. El servicio se presta todas las noches del año entre las 23.00 y las 7.00 horas.

Los agentes desarrollan tareas de información a vecinos y visitantes, mediación en conflictos, detección de incidencias en el mobiliario urbano y comunicación con los servicios de emergencia cuando resulta necesario.

El Ayuntamiento subraya que los serenos no sustituyen a la Policía Local, sino que desempeñan una labor complementaria basada en la proximidad y la atención comunitaria.

Antes de incorporarse al servicio, los agentes reciben formación en protocolos de actuación impartidos por el CECOP y Protección Civil, además de preparación específica en prevención de la violencia de género y contra la LGTBIfobia, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer.

Más de 3.704 acompañamientos en seis meses

Durante la visita, José Luis Sanz aseguró que el balance del primer semestre refleja la evolución del programa, con 3.704 acompañamientos, 808 avisos a los servicios de emergencia, 77 objetos perdidos tramitados y más de 900 visitas a comercios para ofrecer información sobre el servicio.

El alcalde afirmó que la respuesta vecinal respalda la continuidad del proyecto y expresó la intención de seguir ampliándolo a nuevos barrios de la ciudad.

Más de 40 contrataciones se han realizado entre personas desempleadas participantes en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, dentro de la estrategia ERACIS+, cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus.

El servicio de serenos comenzó en diciembre de 2023 como proyecto piloto con 18 agentes y dos coordinadores en 12 barrios del Casco Histórico. Posteriormente amplió su despliegue y, tras nuevas incorporaciones durante 2026, la llegada de El Cerezo supone un nuevo paso en la expansión del programa.