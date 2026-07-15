Qué hacer en Sevilla este mes de julio: vuelve el Corral de Comedias, las noches de conciertos y las exposiciones gratuitas

Teatro, arte y música. Estos tres elementos protagonizan la agenda cultural del Ayuntamiento de Sevilla durante la segunda quincena de julio. El regreso del tradicional Corral de Comedias de Triana, una nueva edición del ciclo Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y las exposiciones temporales de la Real Fábrica de Artillería conforman una programación gratuita que llevará propuestas para todos los públicos a algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Regresan los corrales de comedia con dos noches mágicas

Como antesala de la Velá de Santiago y Santa Ana, el Corral de Comedias de Triana volverá a levantar el telón los días 15 y 16 de julio en el patio del Colegio San Jacinto. La cita teatral, organizada por el grupo Viento Sur Teatro, ya cuenta con una trayectoria de casi dos décadas de representaciones.

En esta nueva edición de 2026, la obra troncal será Sur de Leyendas, una propuesta cómica y familiar escrita, en contraste, por cuatro dramaturgos andaluces y que rescata historias de la región transmitidas antes de manera tradicional de forma oral y que han ido pasando de generación en generación.

La directora de la corporación teatral, Maite Lozano, ha explicado que, a pesar de que el Corral de Comedias llegó a contar en el pasado con programaciones de hasta quince días en las que participaban compañías procedentes de diversos puntos de toda España, los recortes presupuestarios y las exigencias regulatorias han obligado a reducir ahora la duración del ciclo a tan solo dos jornadas.

No obstante, se ha encargado de subrayar cómo la calidad artística de la obra sigue siendo excelente, ofreciendo al público un espectáculo tanto cercano como dinámico, presentándose apto para todas las edades y con entrada libre hasta completar el aforo. El patio del tradicional Colegio San Jacinto en el barrio de Triana se presenta actualmente como el marco perfecto para emular los antiguos corrales de comedias del Siglo de Oro español.

Las funciones de Sur de Leyendas comenzarán a las 22.00 horas, abriéndose las puertas a las 21.45 horas para permitir un acceso ordenado de los asistentes en una de las noches más especiales del verano en Triana. La iniciativa recupera el tradicional formato de los históricos corrales de comedias, acercando el teatro clásico al aire libre en uno de los barrios con mayor tradición cultural de Sevilla. La entrada es libre hasta completar aforo, convirtiéndose en una de las actividades más atractivas para disfrutar de las noches estivales en la ciudad.

La Real Fábrica de Artillería y sus exposiciones de arte

La programación cultural municipal dirigida a este mes de julio también incluye visitas guiadas a la Real Fábrica de Artillería, uno de los grandes espacios patrimoniales ahora recuperados por el Ayuntamiento de Sevilla. Las visitas permiten conocer la historia de este emblemático edificio industrial y recorrer dos exposiciones temporales: Por un lado, la exposición Te dormirás y soñarás con la canción de las flores, de Raquel Algaba, que propone un recorrido completo por el universo simbólico de la artista. A partir de una revisión contemporánea del mito de los comedores de loto, una imagen procedente de la tradición clásica remite a estados de olvido, ensoñación y pérdida de la conciencia. Con este imaginario a modo de chasis, Algaba logra construir una reflexión sobre la sociedad actual, caracterizada por una cierta desconexión con lo pasado y una tendencia a habitar un presente inmediato y superficial.

Las obras, fundamentalmente esculturas de cerámica pintada acompañadas de dibujos, configuran escenas que evocan un paisaje mental en el que se representa el naufragio simbólico del individuo contemporáneo. El proyecto incorpora además un enfoque intercultural, estableciendo vínculos entre distintas tradiciones simbólicas. La exposición artística se encuentra abierta para su visista del 5 de mayo al 20 de septiembre de 2026 y la entrada es totalmente libre.

Obra de la exposición "Te dormirás y soñarás con la canción de las flores” / Ayuntamiento de Sevilla

Por otro lado, coexiste con la primera una segunda exposición Hierve el huerto, ¡oh, oh! de Irene Infantes, que podrá visitarse del 18 de abril al 20 de septiembre de este año. La obra se centra en los pliegues de la historia, en los momentos en los que el pasado "se repliega sobre el presente". A través del uso de materiales textiles y orgánicos, la artista construye un lenguaje visual que consigue dialogar con la arquitectura y la memoria del espacio, generando una experiencia sensorial y poética que invita a reflexionar sobre la relación entre los cuerpos, los materiales y los lugares que habitamos.

Cartel oficial de la Exposición “Hierve el huerto, ¡oh, oh!” de Irene Infantes / Ayuntamiento de Sevilla

En este sentido, la exposición conecta dos capas históricas fundamentales del enclave: su origen como zona agrícola en época andalusí, vinculada al cultivo de huertas y cítricos, y su posterior transformación en espacio industrial. Este contraste entre lo orgánico y lo industrial articula el discurso de la muestra, proponiendo una lectura contemporánea del pasado. La exposición puede visitarse del 18 de abril al 20 de septiembre de 2026 y la entrada es, de igual modo, libre.

Además, la programación se completa con talleres vinculados a ambas muestras. Las actividades son también gratuitas previa inscripción.

Noches de verano en los Marqueses de la Algaba

El Palacio de los Marqueses de la Algaba volverá a convertirse este verano en uno de los principales escenarios culturales de la ciudad con una nueva edición de Noches de Verano, un ciclo de conciertos organizado por el Ayuntamiento de Sevilla que reunirá una variada programación musical durante los meses estivales.

Las actuaciones comenzarán en cada una de las jornadas a las 21.30 horas, y ofrecerán un recorrido por diferentes estilos musicales, desde la música clásica y barroca hasta el flamenco, pasando por el jazz, el fado, la música brasileña, los sonidos de Al-Ándalus, el folk irlandés, el soul, el blues o la música cubana.

Noches de verano en el Palacio de Los Marqueses de la Algaba / Ayuntamiento de Sevilla

El ciclo arrancará con el Concierto Inaugural de la Banda Sinfónica Municipal, bajo el título Sevillaneando. A lo largo de la programación pasarán por el escenario artistas y formaciones como Al Maqam, Minha Lua, Julia Vargas Trío, The Jig Kickers, o La Chocolata, entre muchos otros.

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La iniciativa mantiene su carácter gratuito, aunque será necesaria reserva previa hasta completar aforo. Cada persona podrá reservar un máximo de dos entradas por día, que deberán recogerse antes de las 21.00 horas del concierto para mantener su validez. Las localidades no estarán numeradas y el acceso al recinto se realizará por orden de llegada.