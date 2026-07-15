Los VI Premios Empresariales de La Rinconada coronan a siete firmas: desde Inteligencia Artificial a cera artesanal desde 1971

La Rinconada no se entiende únicamente por su crecimiento urbano o por su cercanía estratégica con Sevilla. Buena parte de su evolución está ligada a un tejido empresarial capaz de combinar industria, agricultura, tecnología, sostenibilidad, comercio de proximidad y servicios. Empresas consolidadas conviven con nuevos proyectos emprendedores, mientras negocios familiares y profesionales autónomos mantienen una actividad económica estrechamente vinculada con la vida cotidiana del municipio.

Ese ecosistema empresarial fue el protagonista de la VI edición Premios Empresariales La Rinconada 2026. Poniendo nombre y apellido a quienes contribuyen diariamente a generar empleo, atraer inversiones, introducir nuevas tecnologías y proyectar La Rinconada fuera de sus límites.

Un tejido empresarial diverso que genera empleo y oportunidades

Uno de los principales valores del modelo empresarial de La Rinconada es su capacidad para integrar actividades muy diferentes. En el municipio operan empresas vinculadas al sector aeroespacial, la fabricación industrial, la logística, la agroindustria, la transformación alimentaria, las telecomunicaciones o economía circular.

A esta base productiva se suma una amplia red de comercios, establecimientos hosteleros, talleres y negocios familiares. Son actividades que, además de generar riqueza, ofrecen servicios esenciales y contribuyen a mantener la vitalidad de los barrios de toda la vida.

Innovación nacida desde La Rinconada

El reconocimiento en la categoría de Emprendedores recayó en Sonora Intelligence, proyecto creado por Francisco Carnicer, Pablo Chiquero y Alejandro Guerrero. La empresa trabaja en la integración de inteligencia artificial para mejorar los procesos de otras compañías mediante soluciones como la automatización de llamadas, la atención al cliente, la gestión de contactos potenciales o la creación de flujos inteligentes de comunicación.

Entre sus líneas de actividad figuran la integración de sistemas de inteligencia artificial con WhatsApp, las automatizaciones mediante Telegram y la conexión con calendarios y herramientas de agenda. Su aparición refleja la incorporación al tejido local de una nueva generación de empresas tecnológicas capaces de desarrollar soluciones escalables desde el municipio.

La apuesta por la innovación también quedó representada por SURTRUCK, distinguida en esta categoría por una trayectoria basada en la investigación, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad. Desde sus instalaciones en el polígono industrial Los Espartales, la empresa diseña y fabrica equipos para los sectores contraincendios, la limpieza viaria y el mantenimiento de plantas solares.

La compañía desarrolla tecnología propia, vehículos adaptados a entornos urbanos complejos y soluciones eléctricas sin emisiones. Uno de sus proyectos es el sistema inteligente Eco-Cleaning, que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono en los servicios de limpieza. Su cartera de patentes y su expansión nacional muestran cómo la innovación empresarial desarrollada en La Rinconada puede encontrar aplicación en administraciones y mercados de toda España.

La agroindustria como fuente de empleo y proyección internacional

La dimensión económica del municipio también está estrechamente ligada al campo. El premio a la Trayectoria Empresarial de Pyme fue para Productores Unidos Sevillanos, Produce, cooperativa dedicada a la recolección y exportación de naranjas.

Sus cifras reflejan la importancia del sector citrícola para la economía rinconera. La cooperativa recoge alrededor de 20 millones de kilos de naranja al año, genera unos 250 empleos en la localidad y trabaja sobre aproximadamente 700 hectáreas de cultivo. Además, ofrece entre 25.000 y 30.000 peonadas anuales entre tareas de recolección, almacén, comercialización y otras actividades relacionadas.

Más del 80 % de la producción se dirige a mercados internacionales, principalmente a países como Dinamarca, Alemania y Francia. De este modo, Produce actúa como una estructura capaz de conectar el trabajo de agricultores y pequeños propietarios locales con grandes canales europeos de distribución.

Industria y aeronáutica con vocación internacional

La posición de La Rinconada dentro del eje industrial y aeroespacial sevillano ha favorecido la consolidación de compañías altamente especializadas. Entre las menciones entregadas se reconoció la trayectoria de Inespasa, empresa fundada en 1986 y dedicada al diseño y fabricación de utillaje, mecanizado de precisión, ensamblaje de subconjuntos y proyectos de investigación para la industria aeronáutica.

Transportes Octavio tiene ccapacidad para transportar desde pequeños componentes hasta piezas de avión y aeronaves completas. / Cedida.

También fue distinguida Transportes Octavio, compañía familiar que comenzó su actividad en 1977 con un único vehículo y que ha evolucionado hasta convertirse en un operador logístico especializado en el sector aeroespacial. Actualmente cuenta con una plantilla de aproximadamente 80 trabajadores, una flota cercana a los 100 vehículos y presencia operativa desde bases situadas en Sevilla, Cádiz y Madrid.

A esta actividad industrial se suma Soseín, empresa de ingeniería y tecnología que trabaja en telecomunicaciones, fabricación de armarios de control, digitalización, gestión de datos, soluciones en la nube e inteligencia artificial. Su presidente, Francisco Manuel Prieto, también está vinculado a la Asociación de Empresarios Rinconada Global, entidad que impulsa la colaboración, la formación y el fortalecimiento del tejido económico local.

Sostenibilidad y economía circular

La categoría de Sostenibilidad reconoció a Alternativa Ecológica, empresa centrada en la recuperación de papel y cartón y en la gestión de otros residuos. Su modelo se basa en la recogida selectiva, la clasificación, el tratamiento y la valorización de materiales para que puedan volver a incorporarse a nuevos procesos productivos.

La compañía presta servicios a industrias, oficinas, centros comerciales, administraciones y entidades financieras. También cuenta con una división dedicada a la destrucción confidencial y certificada de documentos y soportes, además de gestionar residuos peligrosos conforme a la normativa aplicable. Con unas instalaciones de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, Alternativa Ecológica representa un modelo empresarial en el que la actividad económica se vincula directamente con la conservación de recursos naturales y la reducción de residuos destinados a vertedero.

Empresas familiares que han crecido junto al municipio

El tejido empresarial de La Rinconada también está construido sobre historias familiares que han pasado de una generación a otra. Es el caso de Vega e Hijos, cuya trayectoria se remonta a 1972. La compañía instaló sus dependencias en San José de la Rinconada en 1975 y se convirtió en una referencia andaluza en la producción de queso fresco.

Su historia está ligada a la evolución de la ganadería caprina y a la colaboración con productores de toda Andalucía. La continuidad del negocio demuestra la capacidad de una empresa familiar para crecer, profesionalizarse y mantener su identidad durante más de cinco décadas.

Otro ejemplo es la Cerería Nuestra Señora de la Salud, fundada en 1971 por Juan Manuel González. La empresa ha convertido la elaboración artesanal de velas rizadas, flores de cera, candelerías y cirios en una actividad de prestigio vinculada a hermandades y cofradías de Sevilla y otros puntos de España.

Junto a las grandes empresas industriales, los premios reservaron un espacio destacado para los negocios que han acompañado a varias generaciones de vecinos: Trayectoria Empresarial de Microempresa fue para Ferretería Industrial Morilla , establecimiento impulsado por Antonio Morilla Caballero y con más de 30 años de actividad. Su servicio a particulares y profesionales, el asesoramiento personalizado y su colaboración con asociaciones, hermandades y entidades deportivas ilustran el papel que desempeña el comercio local más allá de la venta de productos.

, establecimiento impulsado por y con más de 30 años de actividad. Su servicio a particulares y profesionales, el asesoramiento personalizado y su colaboración con asociaciones, hermandades y entidades deportivas ilustran el papel que desempeña el comercio local más allá de la venta de productos. Bar Bombona , Bar El Rancho y La Malcontenta . Los dos primeros representan décadas de historia y servicio a pueblo. La Malcontenta, por su parte, ha apostado desde 2010 por reinterpretar la cocina tradicional mediante técnicas contemporáneas y una cuidada selección de productos y vinos andaluces.

, y . Los dos primeros representan décadas de historia y servicio a pueblo. La Malcontenta, por su parte, ha apostado desde 2010 por reinterpretar la cocina tradicional mediante técnicas contemporáneas y una cuidada selección de productos y vinos andaluces. También Magüe, comercio de moda infantil fundado en 1994 que ya ha incorporado el relevo generacional y nuevos canales digitales o Peluquería Mari Carmen, ejemplo de emprendimiento sostenido durante décadas.

Reconocer a quienes hacen avanzar La Rinconada

Los premios empresariales funcionan como una fotografía del presente económico del municipio, pero también como una declaración de futuro. Reconocer a estas empresas significa poner en valor la generación de empleo, el emprendimiento, la innovación, el relevo generacional y el compromiso con el entorno.

La entrega de estos reconocimientos confirma que detrás del desarrollo de La Rinconada hay empresas y personas que han sabido transformar experiencia, conocimiento y esfuerzo en empleo, servicios y nuevas oportunidades para su entorno.