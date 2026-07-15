La Virgen del Carmen procesionará por las calles de Sevilla mientras España juega la final del Mundial

Ya es oficial. La selección española disputará la final de la Copa Mundial de Fútbol y el encuentro coincidirá en fecha y horario con la tradicional procesión de la Virgen del Carmen de Calatrava en Sevilla, prevista para el próximo domingo 19 de julio. La clasificación de los de Luis de la Fuente ha confirmado un escenario inédito que obligará a miles de sevillanos a dividir su atención entre uno de los principales acontecimientos deportivos del año y una de las citas más destacadas del calendario cofrade estival.

La Sevilla cofrade se encuentra viviendo una intensa semana de celebraciones en honor de Nuestra Señora del Carmen. Desde este miércoles 15 y hasta el próximo domingo 19 de julio, distintas corporaciones de la ciudad llevarán a sus titulares a las calles. En algunos casos como es el de la Virgen de Calatrava, y en relación con la advocación que presenta la Virgen del Carmen, conocida universalmente como la patrona de los marineros y de los navegantes, incluso se posará sobre las aguas del río Guadalquivir en una procesión fluvial este miércoles 15 de julio en unas jornadas marcadas por la devoción carmelita y el arraigo de estas procesiones en diferentes barrios de la capital.

Procesión fluvial de la Virgen del Carmen de Calatrava por el río del Guadalquivir / El Correo

Está programado que la semana carmelita culmine el domingo 19 de julio con la procesión triunfal de Nuestra Señora del Carmen de Calatrava. La imagen saldrá a las 19.50 horas desde su capilla para recorrer la Alameda de Hércules, Lumbreras y Santa Clara, efectuando una visita al Monasterio de San Clemente. Posteriormente regresará por las calles Arte de la Seda, Lumbreras, Santa Clara, Santa Ana y Jesús del Gran Poder, finalizando la procesión en torno a la medianoche. En esta ocasión, la procesión será terrestre y recorrerá las calles del entorno de su sede canónica en la tarde del 19 de julio, coincidiendo a la misma hora de la final de la Copa del Mundo en la que estará la selección española por segunda vez en toda la historia.

A falta de que llegue el domingo y se despeje la incógnita sobre el desenlace deportivo, todo apunta a que Sevilla vivirá una de esas jornadas excepcionales en las que tradición y actualidad se entrelazan. La procesión de la Virgen del Carmen recorrerá las calles con la normalidad prevista, mientras miles de personas seguirán de reojo una final que puede marcar, de nuevo, la historia del fútbol español. Una estampa poco habitual que convertirá esta coincidencia en un recuerdo difícil de repetir, independientemente del resultado que se produzca sobre el césped.