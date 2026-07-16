Consulta aquí las segundas notas de corte en todas las universidades de Andalucía: Granada continúa encabezando el ranking

El Distrito Único Andaluz ha dado a conocer este jueves la segunda adjudicación de acceso a la universidad para el próximo curso 2026/2027. Como resultado, ya se encuentra publicada la segunda tanda de notas de corte para otro proceso de selección donde el grado que más difícil acceso tiene sigue siendo el de Matemáticas + Física en Granada, con un 13,601.

Los datos corresponden a la Universidad de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Jaén, de Huelva, de Málaga, Pablo de Olavide y la de la Universidad de Sevilla, es decir de todas las universidades públicas de Andalucía.

Distrito Único Andaluz · Curso 2026/2027 Ránking de notas de corte de las universidades andaluzas Fase ordinaria · Segunda adjudicación. Orden inicial por nota general, de mayor a menor. Pulsa en cualquier titulación para desplegar sus datos completos. 629 titulaciones y centros 9 universidades 13,601 nota general más alta 629 resultados visibles Buscar Categoría / rama Todas las categorías Universidad Todas las universidades Rango de nota 629 resultados Ordenar Nota: mayor a menor Nota: menor a mayor Titulación: A–Z Universidad: A–Z Resultados por página 25 por página 50 por página 100 por página Todos Exportar CSV Limpiar filtros ← Anterior Página 1 de 13 Siguiente →

Para conocer si se ha accedido al grado al que el alumno ha solicitado entrar, es necesario entrar mediante el enlace que se recibió una vez cumplimentada la solicitud e introducir la contraseña y datos pertinentes en el portal de Distrito Único Andaluz. En ese mismo, el estudiante podrá conocer el estado de sus peticiones (titulación asignada, así como el grado o grados en los que se encuentra en lista de espera y el número que ocupa en la misma). También se podrán realizar los trámites necesarios para efectuar la matrícula e incluso realizar las reclamaciones pertinentes. El plazo de alegaciones consta desde este martes 16 al lunes 20 de julio.

Plazo para la matriculación

Una vez adjudicadas las plazas en esta segunda fase ordinaria, se abre el plazo de matrículación para los futuros estudiantes deste este martes 16 de julio al próximo lunes 20 de julio.