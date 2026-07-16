Todo lo que debes saber de la Velá de Santa Ana 2026: de la cucaña en el Guadalquivir a los conciertos en el Altozano

Triana ya huele a Velá. Las calles empiezan a engalanarse, las casetas toman forma en la calle Betis y el barrio cuenta los días para volver a vivir una de las semanas más esperadas del verano sevillano. La Velá de Santa Ana 2026 se celebrará del 21 al 26 de julio y convertirá de nuevo las orillas del Guadalquivir en el gran punto de encuentro de vecinos, visitantes y devotos de una tradición con siglos de historia.

La fiesta arrancará el martes 21 de julio con el tradicional pregón, que este año pronunciará el historiador y divulgador Jesús Pozuelo. No se trata de una cita cualquiera: la Velá de Santa Ana está considerada la fiesta más antigua de Sevilla, con unos orígenes que se remontan al siglo XIII, en tiempos de Alfonso X el Sabio. En esta edición, además, el cartel oficial lleva la firma de María Tapia, la artista que ya realizó el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla en 2022.

Archivo. La Velá de Santiago y Santa Ana 2022 en el barrio de Triana / Joaquin Corchero / Europa Press

Estos son los conciertos en la Velá de Santa Ana 2026

Como cada año, no faltarán las tradiciones que dan identidad a la Velá. La cucaña volverá cada tarde al río Guadalquivir, mientras que por las noches el Altozano se convertirá en el gran escenario musical de la fiesta. La programación contará con nombres destacados como Luitingo, acompañado por El Charro de Triana, el miércoles 22; Cantores de Híspalis, que celebrarán sus 50 años de trayectoria, el jueves 23; y una gran noche flamenca en homenaje al Nano de Jerez el viernes 24, con artistas como Montse Cortés, La Tana, José Acedo, El Perla, Antonio Pollito, José Méndez y Manuel Junquera.

El sábado 25 será el turno de Las Nietas de Santa Ana, un espectáculo dedicado al talento femenino del barrio con Silvia Pantoja, Rocío Díaz, La Flaka y Pilar Astola. La Velá se despedirá el domingo 26 de julio con la tradicional Gala de los Trianeros, el espectáculo de fuegos artificiales sobre el Guadalquivir y el concierto final de Los Alpresa. Una semana de música, tradición, deporte y vida en la calle que volverá a colocar a Triana en el centro del verano sevillano.