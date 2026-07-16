Doble aviso de incendio en Triana: un gran despliegue de bomberos causa inquietud en Los Remedios

Un amplio dispositivo de Bomberos de Sevilla se ha desplegado este jueves en el entorno de Los Remedios tras recibirse dos avisos de incendio con apenas unos minutos de diferencia. Hasta cinco camiones de bomberos han atravesado a gran velocidad la avenida República Argentina, lo que ha generado una gran inquietud entre los vecinos de Los Remedios y de las zonas próximas al barrio trianero.

Según informa Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el primero de los avisos se ha recibido a las 11.30 horas por un incendio en Pagés del Corro. Fuentes municipales señalan a este periódico que el principal motivo del humo responde a vapor de agua, sin nada reseñable. Sin embargo, testigos presenciales alertaban de un fuerte olor en la calle.

Ocho minutos después, a las 11.38 horas, se ha registrado una segunda incidencia en la calle Febo, en la zona del supermercado Cash Fresh, donde el aviso apuntaba a un horno, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía en el lugar de los hechos.

Por el momento, se desconocen las causas de lo ocurrido y no constan personas heridas.

Noticias relacionadas

Noticia en ampliación.