Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pantalla gigante en SevillaNueva camiseta BetisLuis de la Fuente y ScaloniB2 obligatorio en UniversidadVelá de TrianaEntrevista a OliMercadillo NocturnoAviso de Roberto BraseroJesús Aguirre se despide
instagramlinkedin

Fallece Fina García, la profesora sevillana que dejó una lección de vida a los 27 años: "Me voy feliz y en calma"

La joven, que luchaba contra una larga enfermedad, compartió un emotivo vídeo de despedida en redes sociales que conmovió a miles de personas.

Fina García, en el último vídeo de despedida en Instagram

Fina García, en el último vídeo de despedida en Instagram / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana Sorní

Sevilla

"Me voy feliz y en calma". Con esas palabras se despidió Fina García Ortiz, profesora de inglés sevillana, que ha fallecido a los 27 años tras una larga enfermedad en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla. Su vídeo de despedida, grabado hace apenas unas semanas y difundido en redes sociales, conmovió a miles de personas y hoy vuelve a compartirse como homenaje a una joven que convirtió sus últimos días en un mensaje de gratitud.

Fina afrontaba la fase final de su enfermedad ingresada en el hospital sevillano cuando, consciente de su situación, decidió grabar unas palabras dirigidas a su familia, a sus amigos y a cualquiera que quisiera escucharla. Lo hizo sin dramatismo alguno. El resultado fue un testimonio de esperanza y agradecimiento que se hizo viral en cuestión de horas.

El testimonio de Fina García sobre la felicidad y la vida

En aquella despedida, la joven docente reflexionó sobre lo que significa ser feliz. "La felicidad no es algo genérico", explicaba, convencida de que cada persona debe buscarla en aquello que le llena en cada etapa. Animaba, además, a disfrutar del presente y de las pequeñas cosas, porque lo que nos hace felices cambia con el tiempo. "Somos seres de transformación", resumía.

También reivindicó la importancia de no callarse nada. "No hay que tener miedo a decir nada. Hay que decirlo todo, con amor y con respeto", aseguraba Fina. La frase corrió por las redes sociales y emocionó a miles de usuarios por la naturalidad con la que la profesora hablaba del final de la vida.

El vídeo se cerraba con la declaración que hoy da título a su historia: "Me voy feliz y en calma". La sevillana confesaba sentirse satisfecha con la huella dejada en quienes la rodeaban y enviaba un mensaje de cariño tanto a las personas que formaron parte de su vida como a quienes descubrieran su historia a través de la pantalla.

Un último deseo cumplido en La Antilla gracias a la Ambulancia del Deseo

Antes de morir, Fina pudo cumplir uno de sus últimos deseos gracias a la Ambulancia del Deseo, la iniciativa dedicada a hacer realidad pequeños sueños de personas con enfermedades crónicas avanzadas o graves problemas de movilidad. El proyecto organizó un traslado muy especial para que la joven regresara a La Antilla, un lugar de profundo significado para ella. Acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, disfrutó de una jornada cargada de emoción, en un ambiente de tranquilidad y cariño, que le permitió despedirse de uno de los rincones más importantes de su vida.

Noticias relacionadas y más

Condolencias y homenajes en redes sociales

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y homenajes, informan los propios usuarios que la acompañaron durante estas semanas. Muchos han agradecido la valentía con la que compartió su experiencia y la serenidad con la que afrontó sus últimos días. Su despedida queda ahí, con la frase que ella misma eligió: "Me voy feliz y en calma".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
  2. El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
  3. El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo platos enormes de comida casera por 3 euros: 'No puede ser más barato
  4. Muere un motorista de 47 años tras caer de su moto en San José de la Rinconada, en Sevilla
  5. Varios accidentes colapsan los accesos a Sevilla y obligan a cortar varios carriles en Dos Hermanas y Camas
  6. El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y la SE-30, un éxito en sus primeros meses: el tráfico se ha reducido 'casi un 20%' en hora punta
  7. El proyecto de tren entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla destinará 1,5 millones a expropiaciones y derribará dos naves industriales de Alcosa
  8. Dónde ver el Francia-España en Sevilla: estas son las pantallas gigantes para seguir la semifinal del Mundial

Fallece Fina García, la profesora sevillana que dejó una lección de vida a los 27 años: "Me voy feliz y en calma"

Fallece Fina García, la profesora sevillana que dejó una lección de vida a los 27 años: "Me voy feliz y en calma"

La Universidad de Sevilla estudia cobrar por visitar edificios "emblemáticos" y el futuro museo: se aprueban unas cuentas con 14,5 millones de déficit

La Universidad de Sevilla estudia cobrar por visitar edificios "emblemáticos" y el futuro museo: se aprueban unas cuentas con 14,5 millones de déficit

Consulta aquí las segundas notas de corte en todas las universidades de Andalucía: Granada continúa encabezando el ranking

Consulta aquí las segundas notas de corte en todas las universidades de Andalucía: Granada continúa encabezando el ranking

Sevilla inicia el mayor proyecto de alquiler asequible de Andalucía: 843 alojamientos junto a FIBES listos en 2028

Sevilla inicia el mayor proyecto de alquiler asequible de Andalucía: 843 alojamientos junto a FIBES listos en 2028

El motivo del mal olor que inunda Triana y Los Remedios: la introducción de una resina para crear una nueva tubería

El motivo del mal olor que inunda Triana y Los Remedios: la introducción de una resina para crear una nueva tubería

Noli Príncipe Maalang: el artista sacro de origen filipino que pintará el cartel de La Divina Pastora de Santa Marina en este 2026

Noli Príncipe Maalang: el artista sacro de origen filipino que pintará el cartel de La Divina Pastora de Santa Marina en este 2026

Un paciente insulta y acorrala en consulta a una médico del Virgen del Rocío por esperar una hora

Un paciente insulta y acorrala en consulta a una médico del Virgen del Rocío por esperar una hora

Doble aviso de incendio en Triana: un gran despliegue de bomberos causa inquietud en Los Remedios

Doble aviso de incendio en Triana: un gran despliegue de bomberos causa inquietud en Los Remedios
Tracking Pixel Contents