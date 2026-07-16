Fallece Fina García, la profesora sevillana que dejó una lección de vida a los 27 años: "Me voy feliz y en calma"

"Me voy feliz y en calma". Con esas palabras se despidió Fina García Ortiz, profesora de inglés sevillana, que ha fallecido a los 27 años tras una larga enfermedad en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla. Su vídeo de despedida, grabado hace apenas unas semanas y difundido en redes sociales, conmovió a miles de personas y hoy vuelve a compartirse como homenaje a una joven que convirtió sus últimos días en un mensaje de gratitud.

Fina afrontaba la fase final de su enfermedad ingresada en el hospital sevillano cuando, consciente de su situación, decidió grabar unas palabras dirigidas a su familia, a sus amigos y a cualquiera que quisiera escucharla. Lo hizo sin dramatismo alguno. El resultado fue un testimonio de esperanza y agradecimiento que se hizo viral en cuestión de horas.

El testimonio de Fina García sobre la felicidad y la vida

En aquella despedida, la joven docente reflexionó sobre lo que significa ser feliz. "La felicidad no es algo genérico", explicaba, convencida de que cada persona debe buscarla en aquello que le llena en cada etapa. Animaba, además, a disfrutar del presente y de las pequeñas cosas, porque lo que nos hace felices cambia con el tiempo. "Somos seres de transformación", resumía.

También reivindicó la importancia de no callarse nada. "No hay que tener miedo a decir nada. Hay que decirlo todo, con amor y con respeto", aseguraba Fina. La frase corrió por las redes sociales y emocionó a miles de usuarios por la naturalidad con la que la profesora hablaba del final de la vida.

El vídeo se cerraba con la declaración que hoy da título a su historia: "Me voy feliz y en calma". La sevillana confesaba sentirse satisfecha con la huella dejada en quienes la rodeaban y enviaba un mensaje de cariño tanto a las personas que formaron parte de su vida como a quienes descubrieran su historia a través de la pantalla.

Un último deseo cumplido en La Antilla gracias a la Ambulancia del Deseo

Antes de morir, Fina pudo cumplir uno de sus últimos deseos gracias a la Ambulancia del Deseo, la iniciativa dedicada a hacer realidad pequeños sueños de personas con enfermedades crónicas avanzadas o graves problemas de movilidad. El proyecto organizó un traslado muy especial para que la joven regresara a La Antilla, un lugar de profundo significado para ella. Acompañada de sus familiares y amigos más cercanos, disfrutó de una jornada cargada de emoción, en un ambiente de tranquilidad y cariño, que le permitió despedirse de uno de los rincones más importantes de su vida.

Condolencias y homenajes en redes sociales

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y homenajes, informan los propios usuarios que la acompañaron durante estas semanas. Muchos han agradecido la valentía con la que compartió su experiencia y la serenidad con la que afrontó sus últimos días. Su despedida queda ahí, con la frase que ella misma eligió: "Me voy feliz y en calma".