El motivo del mal olor que inunda Triana y Los Remedios: la introducción de una resina para crear una nueva tubería

Un fuerte olor ha azotado a Triana y Los Remedios en la mañana de este jueves 16 de julio. El motivo han sido las obras que se están realizando en Pagés del Corro, pero por momentos muchos se han desconcertado con el hedor, que se ha hecho muy notable en las calles y, sobre todo, en el interior de los edificios.

El susto ha sido tal que ha habido quien ha llamado a los bomberos alertando de un incendio. Varios camiones se han personado en las obras de Pagés del Corro, a la altura de la confluencia con la calle Salado, y los operarios han quitado la voz de alarma: el humo que salía del alcantarillado se debía a la creación de una nueva tubería en el interior de otra.

Según han explicado varios trabajadores a El Correo de Andalucía, la situación es habitual allí donde trabajan. A través de un camión introducen una resina que se adhiere por el interior a las paredes de la antigua tubería para crear una nueva. Este material alcanza altas temperaturas y esto es lo que provoca el fuerte olor. Estos empleados aseguran que no existe ningún problema para la salud, a pesar de lo desagradable del olor.

Segundo susto en la mañana

Un amplio dispositivo de Bomberos de Sevilla se ha desplegado este jueves en el entorno de Los Remedios tras recibirse dos avisos de incendio con apenas unos minutos de diferencia. Hasta cinco camiones de bomberos han atravesado a gran velocidad la avenida República Argentina, lo que ha generado una gran inquietud entre los vecinos de Los Remedios y de las zonas próximas al barrio trianero.

Según informa Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el primero de los avisos se ha recibido a las 11.30 horas por un incendio en Pagés del Corro. Este aviso ha sido el que ha quedado en nada, puesto que el olor y el humo provenían de una tubería.

A las 11.38 horas, se ha registrado una segunda incidencia en la calle Febo, en la zona del supermercado Cash Fresh, donde el aviso apuntaba a un horno, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía en el lugar de los hechos.