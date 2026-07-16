Noli Príncipe Maalang: el artista sacro de origen filipino que pintará el cartel de La Divina Pastora de Santa Marina en este 2026

La Primitiva y Real Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina ha anunciado la designación del pintor, artista y arquitecto sacro Noli Príncipe Manalang como autor del cartel Sevilla, III Domingo de Septiembre correspondiente a este 2026. Con este nombramiento, la corporación confía la producción de una de sus obras anunciadoras a este creador de reconocido prestigio a escala internacional, cuya trayectoria profesional se caracteriza mayoritariamente por una contemporización del lenguaje de lo sacro sin abandonar la fidelidad a la tradición cristiana.

Graduado en Arquitectura por la Universidad de Santo Tomás de Filipinas, Manalang ha desarrollado una carrera dedicada a explorar nuevas formas de expresión dentro del arte religioso, implantando un diálogo constante entre la iconografía tradicional y las sensibilidades artísticas contemporáneas. Su pintura destaca por una enorme carga simbólica, el profundo contenido devocional y la riqueza espiritual que el artista imprime en cada una de sus composiciones.

El Hermano Mayor de la Corporación, Francisco Javier Segura Márquez, cuenta a este periódico cuáles han sido los motivos para decantarse por el filipino: "Nuestra Hermandad lleva alrededor de unos 15 años eligiendo tanto fotografías, como carteles; en un principio se hacía concurso fotográfico, y poco a poco se pasó a ir encargando pinturas de calidad a diferentes artistas". La coronación canónica de la sagrada imagen de la Divina Pastora de Santa Marina, que tuvo lugar en el pasado año 2025, supuso un antes y un después en la corporación, afectando este salto de calidad también en los carteles de la corporación: "El cartel de la procesión fue encargado al taller Daroal y el de la coronación canónica en sí, un cartel muy especial, a José Cabrera Lasso de la Vega", según relata Francisco.

Este año, la hermandad pudo contar además con la visita de Geraldine Román, política y periodista filipina, elegida como representante del primer distrito de Bataán en la Cámara de Representantes entre 2016 y 2025. Ha sido la primera mujer trans elegida al Congreso de Filipinas. "Recibimos su visita y descubrimos que es una gran aficionada tanto de la Semana Santa de Sevilla como a todo lo que significa la piedad popular" confesaba el Hermano Mayor de la Corporación. "En su último viaje, vino acompañada de este pintor y tuvimos la suerte de conocerle. Nuestra hermandad, que siempre ha sido una adelantada en la ejecución de obras de arte, la asunción de ideas propias y la toma de iniciativa antes que otras muchas, vio una oportunidad de proyección internacional, el encargo de este cartel al pintor filipino".

Francisco Javier explica cómo la corporación presenta varias propuestas cada año en el momento de elegir la producción artística que anuncie la procesión para el tercer domingo del mes de septiembre, en el que procesionará la imagen devocional de Santa Marina: "En este caso era una oportunidad excelente, y la elección del artista salió por unanimidad".

Un artista filipino con vinculación sevillana

La Hermandad ha subrayado, de igual manera, la estrecha vinculación que el artista y arquitecto filipino mantiene con la ciudad de Sevilla, algo fruto de los históricos lazos espirituales y culturales que unen España y Filipinas. Para Manalang, la razón de ser de la pintura sacra reside en una manifestación de fe, memoria y servicio, entendiendo su labor artística como un vehículo con capacidad de fortalecer el patrimonio espiritual compartido entre ambos países. En estos últimos años, el pintor ha desarrollado diversos trabajos en la capital hispalense, entre los que destacan aportaciones al Altar de la Hispanidad y las realizadas para la Hermandad de la Esperanza Macarena, unas intervenciones que han contribuido a reforzar ese diálogo artístico y religioso entre ambas naciones.

Tras conocerse su elección como anunciador de la Pastora de Santa Marina en este año 2026, Príncipe Manalang no ha dejado de expresar un profundo agradecimiento por la confianza depositada en su trabajo, manifestando que asume el encargo con un elevado sentido de la responsabilidad. El artista filipino considera la realización del cartel oficial de la Primitiva y Real Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina como un auténtico privilegio, al tiempo que también lo entiende como una continuidad de un legado espiritual y artístico compartido que sigue encontrando, a través del arte, tratándose en última instancia de materializar nuevas formas de transmitir la belleza de la fe.

Noticias relacionadas

Ante la pregunta de cuál es su opinión sobre los sevillanos y cofrades que no se encuentran de acuerdo con la elección de un artista con nacionalidad filipina, el Hermano Mayor de La Pastora de Santa Marina es tajante: "Le diría como dijo Caro Romero en su pregón: el mundo es ancho y difuso...y la vida es una semana" "Y añado yo: venga por la Calle Amparo y súmese a nuestra causa".