Pablo Martín, sevillano en Suiza: "El trabajo aquí te permite ahorrar con solvencia"

Cuando Pablo Martín se mudó desde su Dos Hermanas natal hasta Zúrich, sabía que el nivel de vida y los salarios serían superiores a los de España, pero aun así se vio sorprendido por la capacidad de ahorro que existe en toda Suiza: "Aquí se puede ahorrar".

Tal y como ha asegurado al programa 'Andalucía X el mundo', de Canal Sur, en los trabajos menos cualificados que no requieren formación previa, "los sueldos te permiten vivir tranquilo".

Sueldos altos y ahorro en Zúrich para estos vecinos de Dos Hermanas

Pero la cosa mejora aún más en el caso de los puestos dedicados a las personas con estudios universitarios y formación específica: "El sueldo ya sí que te va a permitir ahorrar, pero con mucha solvencia".

Así, el sueldo medio en Zúrich asciende a unos 6.500 euros netos al mes, una cifra muy superior a la de Andalucía y toda España.

El sevillano trabaja como fisioterapeuta en un hospital de Zúrich que, al igual que la mayoría de los del país, es privado. "Todas las personas que residen aquí están obligadas a tener un seguro médico privado", ha añadido al respecto.

El coste del seguro médico privado en Suiza para estos sevillanos

Un seguro que tiene un alto coste que deben abonar de su propio bolsillo todos los ciudadanos: "Yo tengo el seguro básico y pago 360 francos mensuales, unos 400 euros, y mi seguro funciona con franquicia de 2.500 francos, con lo que todo lo que yo requiera hasta los 2.500 francos lo tengo que pagar yo y, a partir de ahí, solo pago el 10%".

Otro de los aspectos que más llamó su atención al mudarse hace cuatro años a Suiza es la importancia de la puntualidad en el lugar, lo que ha hecho que "si llego tarde a mi trabajo, llego con 180 pulsaciones de lo nervioso que me pongo".

Puntualidad, exigencia laboral y poco estrés, según este sevillano

En cuanto a los puestos de trabajo, el fisioterapeuta ha descubierto que es un país con una "exigencia alta" en todos los empleos, pero que, a pesar de ello, el estrés es nulo.

"La gente no va corriendo, habla bajito, está todo con poco estrés y tú estás a gusto", ha recalcado.

Además, ha señalado el resto de aspectos que ayudan a que esta tranquilidad sea la tónica general en la ciudad: "No te encuentras a nadie aparcando el coche en segunda fila, con los intermitentes puestos, ni a un coche pitar, es algo extraordinario y solo se pita si es algo grave".

Multas de tráfico por infracciones mínimas

Sin embargo, lo que sí es común son las multas de tráfico por infracciones mínimas: "Las multas es otro deporte nacional, tú tienes que guardar un presupuesto al año para multas si tienes coche. A mí me han llegado a poner una multa por ir en una zona de 30 kilómetros por hora a 31".

Pero Pablo no está solo en Suiza, sino que desde hace 11 años su hermano Antonio José reside en el país, donde es químico e investigador en la universidad más prestigiosa del país, en la que se formó Albert Einstein.

Antonio José y su proyecto para transformar CO₂ en combustible

En ese lugar, el sevillano trabaja en un proyecto que busca convertir el CO₂ en gasolina, diésel o lubricantes y hacerlo de manera económica para reducir la contaminación y el gasto de recursos.

"No es fácil llegar a un puesto así, pero es más difícil quedarse porque te exigen todos los días", ha señalado el hombre de Dos Hermanas, que ha asegurado que en Suiza la ciencia es un "bien de primera necesidad".

La ciencia en Suiza y el orgullo de sus raíces andaluzas

"El Gobierno tiene clarísimo que el último sitio donde recortar es en ciencia en caso de crisis, por lo que nos sentimos muy apoyados y con confianza", ha indicado.

Antonio José y Pablo Martín, dos hermanos sevillanos en Suiza / Canal Sur

De igual modo, ha recalcado sentirse orgulloso de sus raíces y de romper barreras y tabús. Por ello, ha afirmado: "La gente puede creer que por ser andaluz no mereces tener un recorrido de alto nivel, pero ¿por qué? Si Andalucía es la cuna de la humanidad occidental. Estoy súper orgulloso de mis orígenes, de mis raíces. La cultura que recibí me parece exquisita".