Los promotores de la mezquita de Sevilla: "Jamás hemos hablado de prioridad musulmana"

Los responsables de la Fundación Mezquita de Sevilla, que proyectan la construcción de un centro cultural islámico en la capital andaluza, han negado que hayan apelado en su proyecto a la "prioridad musulmana.

En una rueda de prensa para explicar los pormenores del centro cultural islámico y responder a las críticas sobre el mismo, Jadiya Martínez, consejera de la Fundación Mezquita de Sevilla ha explicado que la expresión "prioridad musulmana" es "falsa" y algo que no han usado "en ningún momento ni lugar".

Una atención sanitaria «abierta a todos»

La futura mezquita, ha añadido, ofrece atención a la salud "abierta a todos por igual", con "atención especial" a cuestiones sanitarias relacionadas con la alimentación que tienen los musulmanes, de modo que ha calificado la polémica de "conflicto ficticio para polarizar y sacar rédito político.

Imagen virtual de la Mezquita en Sevilla. / Fundación Mezquita de Sevilla

Con este proyecto, que construyen en el país donde han nacido ellos y sus "padres y abuelos", ha defendido Martínez, ejercen "un derecho", no piden "un favor", algo que avala la Constitución y que, además, no cuesta "ni un céntimo" al erario público y sí que paga impuestos.

La fundación rechaza una «islamización de los barrios»

Desde la fundación han negado que el proyecto suponga la "islamización de los barrios" como ha defendido Vox, puesto que en Granada, ha explicado Martínez, hay una mezquita hace años sin que eso haya pasado.

Sobre el conflicto con Vox, desde la Fundación Mezquita de Sevilla han asegurado que están dispuestos a reunirse con su líder en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, para explicarle cuestiones como no quieren "imponer nada" sino expresar sus "creencias".

Martínez ha asegurado que el centro estará abierto a las mujeres sin discriminación, aunque la zona de rezo sí que estará segregada: "Las mezquitas de todo el mundo están abiertas a la mujeres y las que no lo están, deberían estarlo".

Un proyecto privado con todos los permisos

El proyecto, han defendido desde la fundación, es privado en toda su extensión y cuenta con todos los permisos, incluido un informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, que ha paralizado la tramitación de la iniciativa tras las alegaciones de Vox.

"La parcela se la compramos a la iglesia mormona con el visto bueno de la Junta" y la licencia de construcción, ha añadido Martínez, se da "por criterios técnicos y no ideológicos".

Denuncia por el lanzamiento de restos de animales

Sobre el lanzamiento de sangre y restos de cerdos al solar donde se ubicará la mezquita, Martínez ha explicado que han denunciado "el allanamiento" y han lamentado lo que califica como "delito de odio", pero ha señalado que "los pobres animales no tienen culpa" y "son animales de Dios" a los que "simplemente" no se comen por su fe.

Un complejo de más de 6.000 metros cuadrados

En la comparecencia ha estado también el arquitecto que ha diseñado el centro cultural, Guillermo Vázquez Consuegra, quien ha explicado que el proyecto cuenta con el visto bueno incluso de la Agencia de Seguridad Aérea por el altura del minarete.

El complejo, de más de 6.000 metros cuadrados, dedicará unos 1.000 metros a la mezquita y el resto, a aparcamientos y servicios múltiples como patios, salas de exposiciones, despachos, cafeterías, tiendas o salas de usos múltiples.

Las obras comenzarían el próximo año

Para Ibrahim Hernández, presidente de la Fundación Mezquita de Sevilla, el proyecto suma personas "diferentes, pero con el nexo de creer en Dios" y se asienta sobre el derecho que les da la Constitución y la libertad religiosa que la misma consagra en su texto.

"Las ideologías no están por encima de las leyes", ha defendido Hernández, quien ha pedido que se les trate en "igualdad" con otros sevillanos que piden levantar sus centros en la ciudad.

El proyecto, ha finalizado, "está en marcha" y han estimado que las obras empiecen a primeros del próximo año y estén concluidas en dos años.