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La Puebla del Río y Coria, en alerta por virus del Nilo tras detectarse mosquitos infectados en sus cascos urbanos

La Junta mantendrá reforzada la vigilancia y los tratamientos contra los mosquitos hasta el 13 de agosto, mientras aumenta su presencia en varios municipios sevillanos.

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal.

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal. / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

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El Correo

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SEVILLA

La circulación del virus del Nilo Occidental vuelve a ganar terreno en la provincia de Sevilla en plena temporada de mayor proliferación de mosquitos. La Junta de Andalucía ha declarado este jueves en alerta a La Puebla del Río y Coria del Río después de confirmar la presencia del patógeno en dos trampas situadas dentro de sus núcleos urbanos. La decisión llega cuando ya se ha diagnosticado este año un caso humano leve en Palomares del Río y mientras aumenta la densidad de mosquitos transmisores en varios municipios del entorno metropolitano y del Bajo Guadalquivir.

La declaración obliga a reforzar durante al menos cuatro semanas la vigilancia entomológica, animal y humana, así como los tratamientos para controlar las poblaciones de mosquitos. En principio, el área permanecerá en alerta hasta el próximo 13 de agosto, siempre que durante ese periodo no se detecten nuevos casos ni vuelva a confirmarse la circulación del virus en mosquitos, aves o caballos.

Los ejemplares infectados fueron localizados en trampas instaladas por la Estación Biológica de Doñana del CSIC, una de ellas integrada en el sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla. La Delegación Territorial de Sanidad ya ha comunicado los resultados a los ayuntamientos de La Puebla y Coria y a la institución provincial.

Ambos consistorios deberán intensificar los tratamientos previstos en sus planes municipales contra el virus del Nilo, no sólo dentro de las zonas residenciales, sino también en posibles focos de cría y refugio de mosquitos situados en un radio de hasta 1,5 kilómetros. También tendrán que reforzar las campañas de información dirigidas a los vecinos.

La Puebla y Coria se incorporan así al listado de localidades andaluzas donde se ha confirmado este año la circulación del virus. Con anterioridad se habían registrado detecciones en Pulpí, en Almería; Torredonjimeno, en Jaén; y en los municipios sevillanos de Palomares del Río, Constantina y Benacazón. En este último caso, la trampa positiva estaba situada a más de 1.500 metros de las viviendas, por lo que no fue necesario declarar el municipio en alerta.

En La Puebla del Río, el virus ya había aparecido previamente en el paraje de la Dehesa de Abajo. La nueva detección se ha producido ahora dentro del casco urbano, lo que eleva el nivel de riesgo y activa medidas adicionales de vigilancia y control.

Aumenta la presencia de mosquitos

Desde el comienzo del periodo de altas densidades se han efectuado 2.678 análisis en 197 trampas de Andalucía. Ocho de las muestras han resultado positivas, dos de ellas en Pulpí y las restantes en Torredonjimeno, Benacazón, Constantina, Coria del Río y La Puebla del Río.

13/08/2024 Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal. A 13 de agosto de 2024, en La Puebla del Río, Sevilla (Andalucía, España). La campaña para el control y tratamientos contra los mosquitos que propagan el virus del Nilo Occidental (VNO) se ha reforzado con drones y otros medios en varios municipios sevillanos. Este virus ha provocado hasta el momento el fallecimiento de tres personas en la provincia. SALUD Rocío Ruz - Europa Press

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal, en una imagen de archivo.. / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

El último informe semanal también constata un incremento progresivo de las poblaciones de mosquitos. La densidad de hembras transmisoras ha alcanzado niveles abundantes en Coria del Río, Isla Mayor, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. En Gerena, La Carlota y Bailén se han registrado niveles intermedios.

Hasta ahora, Andalucía ha contabilizado un único caso humano de fiebre del Nilo Occidental durante esta temporada. Se trata de un paciente de Palomares del Río que presentó síntomas leves. Sanidad ha realizado además pruebas de laboratorio a 222 personas y ha investigado posibles arbovirosis en 86 pacientes con meningitis vírica. No se ha detectado circulación del virus en caballos ni en aves silvestres.

La provincia de Sevilla concentra buena parte de las zonas consideradas de mayor riesgo. De los 118 municipios andaluces que comenzaron la temporada con nivel alto, 44 pertenecen a Sevilla, la cifra más elevada de las ocho provincias

La provincia de Sevilla concentra buena parte de las zonas consideradas de mayor riesgo. De los 118 municipios andaluces que comenzaron la temporada con nivel alto, 44 pertenecen a Sevilla, la cifra más elevada de las ocho provincias.

Repelente, mosquiteras y evitar el agua estancada

Salud Pública recomienda extremar las precauciones, especialmente entre las personas mayores, enfermos crónicos y otros colectivos vulnerables. Las principales medidas pasan por utilizar repelentes autorizados, vestir ropa clara que cubra brazos y piernas y evitar perfumes o jabones con olores intensos, que pueden atraer a los mosquitos.

Dentro de las viviendas, se aconseja instalar mosquiteras, utilizar insecticidas domésticos o repelentes ambientales y apagar las luces que no sean necesarias.

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La Junta insiste además en eliminar cualquier acumulación de agua donde puedan desarrollarse las larvas. Para ello, recomienda revisar macetas, cubos, juguetes, piscinas, albercas, lavaderos y bebederos de animales, así como reparar posibles fugas en grifos y conducciones.

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