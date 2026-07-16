El pueblo de Sevilla que abre su piscina por la noche de forma totalmente gratuita: estas son las fechas en las que estará disponible

Bañarse en una piscina de noche de forma totalmente gratuita es posible en la localidad hispalense de El Ronquillo, donde han puesto en marcha una alternativa de ocio estival en la que, durante determinadas jornadas, abren su piscina municipal en horario nocturno sin que los usuarios tengan que pagar un solo euro.

De ese modo, esta piscina pública, que abrió sus puertas para esta temporada de verano el pasado 25 de junio y que se mantendrá disponible hasta el 31 de agosto, ha puesto en marcha esta actividad de 'Piscina Nocturna', en la que vecinos y visitantes pueden acceder gratis a sus instalaciones de noche.

Fechas de la piscina nocturna en julio y agosto en El Ronquillo

La primera jornada de esta iniciativa se llevó a cabo el pasado martes 7 de julio cuando, horas antes de su inicio, ya se había colgado el cartel de "completo" ante la avalancha de ciudadanos que deseaban participar en esta actividad.

Una respuesta que se prevé que se registre en las próximas sesiones programadas, que se llevarán a cabo el próximo 21 de julio, a lo que seguirá la apertura de la piscina en horario nocturno el 11 de agosto.

Una alternativa refrescante hasta medianoche en Sevilla

La última jornada de piscina nocturna, que supondrá el final de esta iniciativa, se producirá el 25 de agosto, lo que servirá de clausura de esta actividad que busca ofrecer una alternativa de ocio refrescante y gratuita a la ciudadanía tanto de la localidad como de los entornos cercanos.

En cada una de estas sesiones, la piscina se mantendrá abierta al público de 21.30 a 00.30 horas. "Es una oportunidad perfecta para disfrutar de una noche diferente en la piscina municipal, con un ambiente agradable, buena compañía y la mejor forma de combatir las altas temperaturas", señalan desde el Ayuntamiento.

Inscripción y baño durante el día en Sevilla

Para inscribirse, es necesario acceder a la plataforma Sporttia, en el apartado de actividades, donde se abrirá la opción en las próximas jornadas hasta completar el aforo.

Y para quienes prefieran acudir a la piscina municipal durante el día, pueden hacerlo tanto adquiriendo su entrada diaria como su abono mensual o de temporada completa, que incluye los pases de julio y agosto, en modalidad individual y familiar, con precios más competitivos.

Precios de las entradas diarias en la piscina municipal de El Ronquillo

Las entradas diarias en días laborables, es decir, de lunes a viernes, tienen un precio de 1,50 euros para los menores de 4 a 14 años y de 2 euros para los mayores de 14 años, mientras que cualquier día de la semana, los menores de 3 años entran gratis.

Los fines de semana y festivos, por su parte, los pases para los menores de entre 4 y 14 años son de 2 euros, mientras que los mayores de 14 años tienen que abonar 3 euros.

Abonos mensuales, pases de temporada y horario de apertura

Los abonos mensuales, por su parte, tienen un precio de 15 euros para los niños de entre 4 y 14 años, y de 26 euros para los mayores de 14 años, mientras que la temporada completa tiene un precio de 25 euros para los de entre 4 y 14 años y de 36 euros para los mayores de 14 años.

Los pases de temporada y mensuales se deben adquirir a través de la aplicación Sporttia, mientras que las entradas diarias pueden comprarse por este medio o directamente en la piscina mediante tarjeta bancaria.

Esta piscina municipal se encuentra a la salida del municipio en dirección Santa Olalla del Cala, junto al polideportivo municipal, y está disponible hasta el 31 de agosto todos los días en horario de 12.00 a 19.00 horas.