Sevilla inicia el mayor proyecto de alquiler asequible de Andalucía: 843 alojamientos junto a FIBES listos en 2028

Sevilla da hoy un paso decisivo para ampliar su oferta de alojamiento destinado a alquiler asequible con la puesta en marcha del mayor proyecto de Andalucía. Impulsado por Lagoom Living, junto al Ayuntamiento de Sevilla y EMVISESA, el desarrollo incorporará 843 alojamientos junto al Palacios de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) y consolida un modelo de colaboración público-privada que se posiciona como referente nacional en el desarrollo de alojamiento destinado a alquiler asequible.

Con una inversión de 143 millones de euros, de los que 26 millones proceden de los fondos Next Generation EU gestionados por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Lagoom Living Sevilla Este inicia su fase de ejecución. La firma del acta de replanteo marca el comienzo oficial de unas obras que se prolongarán durante los próximos 28 meses y cuya finalización está prevista para noviembre de 2028.

Alojamientos de 2 y 3 dormitorios con 715 plazas de aparcamiento

Nuevos pisos VPO en Sevilla Este / El Correo

El complejo está integrado por 691 alojamientos protegidos de dos y tres dormitorios destinados a alquiler asequible, distribuidos en cuatro edificios de entre ocho y catorce plantas, además de 152 alojamientos transitorios. El conjunto se completa con 715 plazas de aparcamiento y una amplia red de espacios comunes:

Más de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Piscina y pool bar.

Gimnasios y áreas deportivas.

Coworking.

Salas de lectura.

Ludoteca.

Zonas exteriores de juegos infantiles.

Pet spa.

Lavanderías.

Eco parking.

“Hoy comienza un proyecto que abrirá nuevas oportunidades para cientos de personas que buscan acceder a un alojamiento de calidad. Esa es la verdadera razón de ser de Lagoom Living: demostrar que la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada puede transformar ciudades, generar oportunidades y mejorar la vida de las personas", destaca el CEO y cofundador de Lagoom Living, Javier Braza.

Construcción industrializada para reducir plazos de entrega y hacerlo más sostenible

Sacyr ejecutará las obras con un modelo basado en la industrialización y la prefabricación. Cerca del 25 % del complejo se construirá con elementos fabricados previamente, como paneles de fachada, tabiquería seca y baños modulares. Este sistema permitirá avanzar más rápido, mejorar la precisión de los acabados y aumentar la seguridad en la obra. También reducirá la generación de residuos, el consumo de agua y las emisiones asociadas a la construcción.

El complejo contará con calificación energética AA y certificación BREEAM Incorporará paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia de alta eficiencia e infraestructuras preparadas para la movilidad eléctrica.

El proyecto también incluirá medidas para reutilizar el agua, gestionar mejor la lluvia y emplear materiales con una menor huella de carbono. El objetivo es reducir el consumo energético y el impacto ambiental durante toda la vida útil de los edificios.

Más empleo y más actividad económica en Sevilla

Además de ampliar la oferta de alojamiento destinado a alquiler asequible, el inicio de las obras supondrá un importante impulso para la actividad económica y el empleo, con la participación de proveedores y empresas locales a través de las distintas subcontratas que intervendrán durante la ejecución del proyecto.

Durante los próximos meses se llevarán a cabo los trabajos de implantación de obra, el movimiento de tierras -que se prolongará aproximadamente durante seis meses- y la ejecución de los sistemas de contención, dando paso posteriormente al desarrollo progresivo del complejo residencial.

El acceso a un alojamiento asequible es uno de los grandes desafíos de nuestro país y requiere una respuesta ambiciosa. Desde Lagoom Living queremos seguir demostrando que es posible desarrollar proyectos de gran escala que combinen calidad, sostenibilidad e innovación para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda. Javier Braza. — Lagoom Living.

Otro de los proyectos estratégicos de Lagoom Living en Andalucía

Distrito Universidad, en Málaga, obtuvo el pasado mes de junio el Certificado Final de Obra (CFO), finalizando así el desarrollo de 530 viviendas destinadas a alquiler asequible, concebido como la primera smart city de vivienda protegida destinada a alquiler de España, cuya ejecución ha permitido anticipar su finalización, acortando los plazos previstos.

Ambos proyectos comparten una misma visión: ampliar el parque residencial asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada, con el respaldo de los fondos europeos Next Generation EU y altos estándares de sostenibilidad, innovación y calidad residencial.