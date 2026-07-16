La Universidad de Sevilla estudia cobrar por visitar edificios "emblemáticos" y el futuro museo: se aprueban unas cuentas con 14,5 millones de déficit

El equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno las líneas de trabajo de la Oficina de captación de fondos estratégicos e institucionales (OCFEI) para captar fondos a fin de cumplir un objetivo concreto: en 2031, el 35% de los fondos de la US tiene que haber sido captados por la institución de manera individual.

Entre las acciones específicas que se prevén para obtener recursos propios, la oficina, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica, tiene prevista una "optimización de la explotación" de las infraestructuras e instalaciones -entre las que se encuentra la Fábrica de Tabacos-; poner una entrada al futuro museo de la US; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; impulsar la tienda de la US; y cobrar por las visitas guiadas a los edificios "emblemáticos" de la Hispalense.

La nueva oficina mantendrá una "coordinación permanente" con los diferentes servicios, oficinas y unidades universitarias para "aprovechar capacidades, corregir duplicidades y generar nuevas oportunidades de colaboración". Serán cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.

Cuentas aporbadas con 14,8 millones de euros de déficit

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla ha dado su visto bueno a las cuentas anuales de 2025, que deberán ser aprobadas ahora por el Consejo Social. El ejercicio se cerró con un resultado presupuestario ajustado negativo de 14,8 millones de euros, un desequilibrio que la institución atribuye principalmente al incremento de alrededor del 7% en los gastos de personal, debido a las subidas salariales, el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social y la evolución de la plantilla. La Universidad también ha advertido de la falta de un plan plurianual de inversiones que permita programar y financiar adecuadamente las necesidades de infraestructuras.

Para corregir esta situación, la gerente, Rocío Román, ha señalado como clave el reconocimiento de ingresos adicionales por parte de la Junta de Andalucía, que está llevando a cabo una evaluación técnica de la financiación universitaria. La institución apuesta además por captar nuevos fondos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Pese al saldo negativo, la Universidad asegura que su actividad ordinaria y su capacidad para atender las obligaciones económicas no están comprometidas, aunque considera necesario adoptar medidas de reequilibrio y garantizar una financiación suficiente por parte del Gobierno andaluz.