La Virgen del Carmen de Calatrava cambia su horario por la final del Mundial de España

Ya es oficial. La final del Mundial de Fútbol también mueve los horarios de la Sevilla cofrade. La Hermandad de la Santísima Cruz del Rodeo y Nuestra Señora del Carmen, vulgo de Calatrava, ha anunciado este miércoles que modifica el horario de su procesión triunfal del próximo domingo 19 de julio al coincidir con el partido que disputará la selección española frente a Argentina.

La corporación ha explicado en un comunicado que la decisión se adopta “por motivos de seguridad de las personas que forman parte del cortejo” y al coincidir el horario inicialmente previsto de la procesión con la final del Mundial que jugará España. Según detalla la hermandad, el cambio se realiza “por recomendación de las autoridades competentes”.

De esta forma, la procesión triunfal de Nuestra Señora del Carmen de Calatrava saldrá finalmente a las 10.00 horas de la mañana del domingo 19 de julio y tendrá prevista su entrada a las 14.00 horas. La modificación evita así la coincidencia con una final histórica para la selección española y permitirá que el cortejo se desarrolle durante la mañana.

La Sevilla cofrade vive estos días una intensa semana de celebraciones en honor de Nuestra Señora del Carmen. Desde este miércoles 15 y hasta el domingo 19 de julio, distintas corporaciones de la ciudad llevan a sus titulares a las calles en unas jornadas marcadas por la devoción carmelita y el arraigo de estas procesiones en diferentes barrios de la capital.

La procesión fluvial de la Virgen del Carmen

En el caso de Calatrava, la advocación del Carmen mantiene además una especial vinculación con el río y con la tradición marinera. La Virgen, conocida universalmente como patrona de los marineros y navegantes, protagonizó este miércoles también su procesión fluvial por el Guadalquivir.

En cuanto a su procesión terrestre del domingo, la imagen saldrá a las 10.00 horas desde su capilla para recorrer la Alameda de Hércules, Lumbreras y Santa Clara, efectuando una visita al Monasterio de San Clemente. Posteriormente regresará por las calles Arte de la Seda, Lumbreras, Santa Clara, Santa Ana y Jesús del Gran Poder, finalizando la procesión en torno a las 14.00 horas.

Procesión fluvial de la Virgen del Carmen de Calatrava por el río del Guadalquivir / El Correo

El cambio de horario deja una estampa poco habitual en Sevilla: la Virgen del Carmen de Calatrava saldrá por la mañana para no coincidir con la final mundialista de España. Una jornada en la que la ciudad repartirá su atención entre la tradición carmelita y una cita deportiva que puede volver a marcar la historia del fútbol español.